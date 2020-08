Tipujte výsledky futbalových zápasov a vyhrajte televízor!

Kupujte MY Kysucké noviny a vyhrávajte každý týždeň!

17. aug 2020 o 17:29 Redakcia

Pred pár týždňami sa nám rozbehla jesenná časť futbalovej sezóny 2020/21 a s ňou sa opäť začala naša tradičná tipovačka.

Už štvrtý týždeň môžete tipovať výsledky zápasov kysuckých klubov v tretej až siedmej lige. Každý týždeň získava jeden tipér pivnú cenu.

Po skončení tipovačky získajú traja najlepší tipéri zaujímavé ceny. Tou hlavnou pre celkového víťaza bude televízor značky Gogen - SMART LED s uhlopriečkou 80 cm (viď foto).

Hlavná výhra v tipovačke. (zdroj: Ilustračné)

Článok pokračuje pod video reklamou

Vyplnené kupóny môžete nosiť do redakcie MY Kysuckých novín na Hornej ulici v Čadci (terasa nad poštou), vložiť do označenej schránky hneď vedľa redakcie, poslať poštou alebo odfotené e-mailom (masaricek@gmail.com).

Najnovší kupón môžete po vyplnení a odfotení poslať aj do komentárov pod tento článok.