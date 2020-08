Ľudia sa boja. K moru mieri len jeden z desiatich Kysučanov

Cestovný ruch na Kysuciach z domácich dovolenkárov výraznejšie nevyťažil.

20. aug 2020 o 13:30 Radoslav Blažek

Slnko, more, piesok, ale aj ochutnávanie špecialít zahraničnej kuchyne. Presne tak si predstavuje dovolenku drvivá väčšina Slovákov.

Pandemická situácia však obrátila plány ľudí úplne naruby. Obavy pred šíriacou sa nákazou, ale často aj zmätočné informácie vlády odradili pred cestovaním aj Kysučanov, ktorí si k moru chodia vyhriať kosti po pravej tunajšej zime.

Podľa slov Martina Vangela, majiteľa cestovnej agentúry ZAHRA, zamieril za relaxom k moru s porovnateľným obdobím v predchádzajúcich rokoch len jeden z desiatich Kysučanov. Ľudia zvolili dovolenku na Slovensku.

Kým z Tatier hlásia rekordné návštevy a napríklad Liptov doslova praská vo švíkoch, zdá sa, že cestovný ruch v regióne Kysúc z tejto situácie výraznejšie nevyťaží.

Aj toto sa dozviete - dodržiavajú Chorváti hygienické pravidlá? - prečo Čadčana nemilo prekvapili na slovinskej hranici? - ako sa darí kysuckému cestovému ruchu?

Dva kempy zavreli

Na ceste za vychladeným pivkom Karlovačko sprevádza Kysučanov už dlhé roky cestovná kancelária JOMATOURS, ktorá vozí svojich klientov do troch stredísk. Konkrétne do Biogradu na Moru, Pakoštane a Baška Voda.

„Tento rok je situácia úplne iná. Fungovalo by to ako v minulosti, ale ľudí jednoducho strašia. Dva z kempov sme museli zavrieť, vozíme len do Baška Voda. Klientov je menej, nevozíme autobusmi, ale len mikrobusom, niektorých klientov posielame inými cestovkami,“ informuje týždenník Kysuce cestovná kancelária JOMATOURS.