Čadčianske hádzanárky skončili tretie na turnaji v Žiline (+ FOTO)

Podarilo sa to družstvu starších žiačok.

20. aug 2020 o 14:42 MŠK - hádzaná Čadca

Žilina hostila v dňoch 15 a 16. augusta turnaj mladých hádzanárok a hádzanárov z celého Slovenska. Dva dni súbojov absolvovali aj družstvá hádzanárskeho klubu MŠK – hádzaná Čadca, ktoré reprezentovali vzorne naše mesto v kategóriách minihádzaná, mladší žiaci a staršie žiačky.

„Minička" absolvovali za dva dní desať zápasov so striedavými výsledkami, ale zvládli to až do konca bez zranení. Chlapci v silnej konkurencii a s minimálnym počtom hráčov na lavičke sa snažili so súpermi držať krok.

Výborne sa darilo starším žiačkam. Dva dni kolektívnych výkonov, pri ktorých excelovali bojovnosťou, húževnatosťou a dobrou náladou v tíme až do konca každého zápasu, im priniesli zaslúžený úspech v podobe tretieho miesta na turnaji.

Ďakujeme rodičom a všetkým členom realizačného tímu, ktorí sa starali o deti a dopravu, boli hráčkam a hráčom oporami počas bojov. Ďalší turnaj absolvujú staršie žiačky v Stupave v posledný prázdninový víkend.

Zloženie družstiev MŠK Čadca v Žiline:

Miniházdzanári: A. Tománková, K. Gašperaková, N. Lančešová, S. Chrobaková, M. Vlčková, N. Nečková, S. Suchoňová.

Mladší žiaci: H. Gasiorik, M. Kafun, K. Gašperák, D. Birka, F. Benko, D. Masnica, M. Vajda, S. Birková.

Staršie žiačky: N. Dejová, L. Čuboňová, K. Kašariková, K. Tománková, B. Poliaková, S. Bohovičová, T. Čuboňová, S. Kondeková. S. Suchoňová.