Deťom hovorí: Brácho, neboj, motorky budú aj tento rok

Trasu zmeníme, zájdeme aj niekde inde, aby nás videlo čím viac ľudí. Ale určite chcem, aby bola vždy zapojená Čadca i Korňa, hovorí organizátor.

24. aug 2020 o 12:44 Radoslav Blažek

Nebyť podujatia Garáž – stretnutie motorkárov na Kysuciach, ani by sme netušili, koľko fanúšikov – motorkárov v regióne máme. Rok čo rok ho navštívia stovky Kysučanov, jednoducho nestráca na popularite.

Potvrdil to aj tento ročník, ktorý si zaslúži zrekapitulovanie. S kým iným, než s Vladom Malíkom, hlavným organizátorom.

„Samozrejme, s akciou je len a len spokojnosť. Kto prišiel a videl, chápe, prečo to hovorím. Deti, ale aj väčšie decká, my chlapi, sa na to tešíme celý rok,“ vraví s úsmevom a pokračuje: „Robím v špitáli. Aj tam sa mi raz stalo, že na mňa kukal asi 10-ročný chlapec. Asi si spomenul, že toho pokérovaného uja už niekde videl.“

Opýtal sa, ujo, budú aj tento rok motorky? „Vravím mu. Brácho, neboj sa, budú.“

Divákom neraz zatajilo dych

Stretnutie motorkárov na Kysuciach tradične spestrili výkony stuntriderov Petra Bakalu a Zdenka Rybára. Tí predviedli kúsky, pri ktorých prítomným častokrát zatajilo dych.

Ich vystúpenie si mohli diváci vychutnať najskôr v Čadci, odkiaľ potom smerovali motorkári do Korne. Vlada Malíka sme sa opýtali, prečo volí práve túto trasu a či plánuje do budúcna aj jej zmenu.