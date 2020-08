Kanalizáciu by chceli aj na Semeteši, je však po rekonštrukcii cesty

Pravdepodobnosť odkanalizovania komplikuje aj fakt, že v uplynulých dňoch na Semeteši dokončili rekonštrukciu cesty II. triedy.

27. aug 2020 o 22:47 Magdaléna Paluchová

VYSOKÁ NAD KYSUCOU. Odkanalizovanie Stredných Kysúc je podľa Severoslovenských vodární a kanalizácie (SEVAK) dokončené na 90%. „V čistiarni odpadových vôd Krásno nad Kysucou finišujú s prácami, dokončujú montáž technológie a elektro častí,“ uviedla projektová manažérka spoločnosti SEVAK Jana Kvaššayová. Projekt zahŕňa práce v obciach Krásno nad Kysucou a obciach Oščadnica, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Zborov nad Bystricou a Klubina.

Ako sme avizovali v minulom čísle, niektoré obecné časti odkanalizované nie sú. Týka sa to napríklad časti Veľký potok v Novej Bystrici, kde obec vykonáva tieto práce na vlastné náklady.

Záujem má aj Semeteš

Nielen obyvatelia obcí, v ktorých momentálne odkanalizovanie prebieha, sa dopytujú po tejto službe. Odkanalizovanie Horných Kysúc bolo dokončené v roku 2009. Po viac ako dekáde sa ozývajú obyvatelia miestnych neodkanalizovaných častí a žiadajú nápravu. O odkanalizovanie a vodovod žiadajú aj obyvatelia Semeteša a Vyšného Kelčova, častí obce Vysoká Nad Kysucou. Reagujeme na dopyt obyvateľa, ktorý žiadal preveriť, ako sa k možnému odkanalizovaniu stavia vedenie obce a SEVAK-u.

“ Určité nehnuteľnosti nachádzajúce sa popri ceste II/547, ktorá miestnou časťou prechádza, by bolo možné pripojiť na sieť verejnej gravitačnej kanalizácie, keby tu bola v rámci spomenutého projektu budovaná „ Anton Varecha

Obyvateľ uvádza, že v časti Semeteš pribúda novej zástavby, obyvatelia nových rodinných domov by ocenili pripojenie na kanalizáciu.

Žumpám či studniam by však radi dali zbohom aj staršie ročníky a podľa jeho slov sa o odkanalizovanie zaujímajú už zotri roky, no vedenie obce nereaguje.

Časť do odkanalizovania zahrnutá nebola

Vo Vysokej nad Kysucou prebiehalo a bolo dokončené odkanalizovanie v roku 2009. Investorom stavby bol SEVAK, časť Semeteš nebola do projektu zahrnutá, podľa starostu obce Vysoká nad Kysucou Antona Varechu to bolo z dôvodu geomorfologickej členitosti územia katastra.