Prázdne tribúny? Nevyhovárajme sa na dobu, futbal stráca úroveň, hovorí bývalý hráč

Za nízkymi návštevami na futbale je vraj aj iná doba, počítače a pod. To je nezmysel, hovorí Jaroslav Jozefík.

27. aug 2020 o 10:10 Radoslav Blažek

Počas jeho éry boli plné tribúny. Na Kysuce chodili mužstvá ako Slovan, Košice, Ostrava, so spoluhráčmi z Kysuckého Nového Mesta dokonca pokoril slávnu Spartu Praha.

Dnes je na ligových štadiónoch často menej fanúšikov ako kedysi na dedine, v nižších súťažiach zívajú tribúny prázdnotou. 69-ročný Jaroslav Jozefík hovorí, že neobstojí názor, že sa zmenila doba.

Reakcia na bývalého funkcionára Čadce Rozhovor s Jaroslavom Jozefíkom sme nahrávali ako reakciu na text o čadčianskom futbale. Bývalý viceprezident FK Čadca Štefan Holeščák v ňom okrem iného povedal, že za nízkou účasťou fanúšikov na zápasoch FK Čadca je aj nevyhovujúci sobotňajší termín...

Vy absolútne nesúhlasíte s názorom, že v nedeľu by na futbal v Čadci chodilo viac divákov?

V prvom rade chcem povedať, že sa osobne nepoznám so Štefanom Holeščákom a ani s Danielom Romanom, ktorí sa vyjadrovali v predmetnom článku. Áno, súhlasím s pánom Holeščákom, že futbal sa hrá pre divákov. To je holý fakt. No absolútne nesúhlasím s tým, že za nízkou účasťou divákov na štadióne FK Čadca je zlý hrací termín, teda sobota. Problém je najmä v kvalite futbalu. Tá ide od rozdelenia republík celoplošne z roka na rok dole vodou. Diváci strácajú záujem, štadióny zívajú prázdnotou.

Aj toto sa ďalej dozviete - prečo je dnes menej divákov na lige ako kedysi na dedinách? - je príčinou aj zlý stav štadiónov a chuligáni na tribúnach? - je pravda, že Sparta Praha netrafila na ihrisko v Kysuckom Novom Meste? - koľko v jeho časoch zarábali futbalisti v Kysuckom Novom Meste?

Nie je na tom ani kúsok pravdy? Predsa len, ľudia majú v nedeľu viac času...

Nie, to je nezmysel. V Kysuckom Novom Meste sme za mojej éry hrávali len a len v sobotu a štadión bol spravidla vypredaný.

To nemôžete porovnávať, vtedy ste hrávali 2. Československú celoštátnu ligu...

Samozrejme, to ani nechcem. Ale dnes je menej ľudí na ligovom futbale ako kedysi na dedinách.