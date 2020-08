Návšteva notára je prevenciou pred budúcimi problémami, hovorí Radoslava Pospíšilová

Ľudia nemajú správne informácie o tom, čo notár naozaj robí, tvrdí notárka z Čadce.

28. aug 2020 o 9:02 Radoslav Blažek

Konzultovať, navrhnúť, vyhotoviť, skontrolovať a zabezpečiť hladký priebeh každého jedného úkonu v rámci jeho činnosti. To sú úlohy každého notára.

V akých prípadoch vystupuje ako sudca? Ako sa jej darí vyjednať dohodu medzi ľuďmi v dedičských konaniach? Čo hovorí na zmluvy stiahnuté z internetu? Čo všetko spadá do portfólia notára?

Aj na tieto otázky odpovedala notárka Radoslava Pospíšilová z Čadce...

Ľudia majú v hlave zakorenené, že notár je úradník, ktorý dáva na rôzne listiny pečiatky, resp. overuje podpisy. Čo všetko spadá do portfólia notárov?

Úlohou notára je poskytovať služby v situáciách, ktoré nás sprevádzajú celý život. Ide o veľké množstvo úkonov. Okrem osvedčovania správnosti odpisov a fotokópii listín a pravosti podpisov, zastáva notár aj činnosť súdneho komisára v konaní o dedičstve. To znamená, že v týchto konaniach nahrádzame sudcu. V prípade, že sa dedičia nevedia alebo nechcú dohodnúť, mám ja ako notárka právomoc rozhodnúť zo súdnej moci. Samozrejme, vždy sa snažím viesť dedičov k dohode a veľmi sa teším, že sa mi to darí.

Kto je Radoslava Pospíšilová? Minister spravodlivosti ju do funkcie notárky vymenoval v roku 2019. Má rada cudzie jazyky, cestovanie, ešte pred skončením vysokej školy žila niekoľko rokov v zahraničí. Osud ju nasmeroval na cestu právničky, vybrala si nesporové konanie. Všetky atribúty notárskej činnosti ju fascinovali natoľko, že si túto profesiu veľmi rýchlo zaľúbila. Rada pracuje s ľuďmi, počúva ich, pomáha im riešiť ich problémy. Nie vždy sú to len majetkové otázky, s ktorými sa ľudia na ňu obracajú, ale často sa jedná aj o osobné problémy. Skúsenosti nadobudnuté v zahraničí využíva dodnes, plynule hovorí francúzsky a anglicky. Pracuje aj pre medzinárodnú skupinu Notárskej komory Slovenskej republiky, kde je aktívnou členkou spolu s ďalšími kolegami – notármi. Dnes je nesmierne vďačná, že po dlhej ceste štúdia, praxe a skúšok zastáva dôveryhodnú funkciu notárky. Sídli na Kukučínovej ulici (pri kostole za mestským úradom) v Čadci.

Pri dedičských konaniach sa na chvíľu pristavme, tie sa riešia azda v každej druhej rodine. Spomenuli ste, že v týchto prípadoch nahrádzate sudcu. Pre laikov, to znamená, že máte právo definitívne rozhodnúť?

Áno, som poverená priamo súdom. V prípade, že sa dedičia nevedia dohodnúť na návrhu, ktorý predložím alebo navrhne jeden z dedičov, mám právo rozhodnúť. V našej praxi ide niekedy o veľmi rozhádané rodiny, kde nie je iná cesta. V týchto prípadoch končí dedičské vysporiadanie podľa zákonných podielov.

Ako to funguje?

Pracujeme tak, aby aj samotní dediči pochopili, že nie vždy je v ich prospech pozemky rozdeľovať medzi viacerých dedičov. Ako príklad uvediem dedičské konanie, v ktorom sú pätnásti dediči. Pozemok, ktorý majú v dedičskom konaní nadobudnúť, je spoluvlastnícky podiel zosnulého o výmere 150 m2. Nie je výhodné, aby každý jeden z nich nadobudol jeho podiel, to znamená približne 10 m2, nakoľko sa tým drobí už rozdrobený pozemok. Je výhodnejšie, aby to nadobudol jeden z dedičov s povinnosťou vyplatiť ostatným peniaze, každému príslušnú čiastku pripadajúcu na 10 m2. Preto sa vždy snažím vysvetliť všetky možnosti nadobudnutia dedičstva medzi dedičov a zároveň ich usmerniť k dohode o vysporiadaní dedičstva tak, aby bola pre všetkých z nich výhodná. Často sa dohodnú, že pozemky nadobudne len jeden z dedičov, pričom bude mať povinnosť vyplatiť ostatných spoludedičov v prípade, že by mal z týchto pozemkov akýkoľvek finančný prínos. Takáto dohoda vyhovuje dedičom, zároveň sa tým zabraňuje ďalšiemu drobeniu pozemkov a vždy ma veľmi teší, keď sa dediči navzájom dohodnú.

Aké sú vaše skúsenosti? Vedia sa dediči dohodnúť?