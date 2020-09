V Amerike zažil krivdu: Mal som toho dosť, povedal kysucký hokejista po návrate

Adrián Holešinský bude hrať v Tipsport Lige za Nitru.

10. sep 2020 o 10:52 Marián Masaryk

Kysucký hokejový útočník Adrián Holešinský sa po rokoch v zámorí vrátil na Slovensko a bude pôsobiť v najvyššej domácej súťaži. V prvý septembrový deň sa oficiálne upísal tímu HK Nitra, v ktorom predtým absolvoval skúšku.

Dvadsaťštyriročný Čadčan pôsobil v posledných štyroch sezónach v Spojených štátoch amerických. Najskôr hrával za tím Janesville Jets v nižšej súťaži NAHL a potom hrával za Univerzitu v Maine (NCAA) popri štúdiu.

Žilinský odchovanec už odohral šestnásť zápasov medzi slovenskou elitou, väčšinu za Tím Slovenska do 20 rokov. Vyskúšal si tiež juniorské súťaže vo Švédsku či Fínsku a svoju krajinu reprezentoval v kategóriách do 17 a do 18 rokov.

