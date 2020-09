Wild Girls so snahou posunúť sa vyššie, Devils nechcú chýbať v play-off

Čadcu budú na úrovni prvej ligy opäť reprezentovať dva tímy.

17. sep 2020 o 15:49 Dominika Mariňáková

Už počas najbližšieho víkendu odštartuje florbalová prvá liga mužov aj prvá liga žien zápasmi úvodného dvojkola. Kysuce bude tentoraz v každej súťaži reprezentovať jeden celok – medzi mužmi Devils Čadca a medzi ženami Wild Girls Čadca. Pred začiatkom novej sezóne sme oslovili kapitánov oboch celkov, ktorí nám priblížili dianie vo svojich tímoch, ako aj predsezónne ciele.

S novými hráčkami za medailovými ambíciami

Kapitánkou Wild Girls bude v blížiacom sa súťažnom ročníku Natália Zemaníková. Väčšinu minulej sezóny pauzovala kvôli zraneniu kolena, do aktuálnej preto nastupuje motivovaná. Navyše, s kapitánskou páskou na ruke.

„Chcem posunúť náš tím tak ďaleko, ako to pôjde. Avšak, budem apelovať aj na to, aby medzi nami bola pohodová a priateľská atmosféra. Aby sme hru brali tak oddychovo, ako aj bojovne. Jednoducho, aby sme vždy mali pôžitok z toho, že držíme v ruke hokejku a sme na ihrisku. sama sebe chcem dokázať, že som dobrý vodcovský typ, ktorý má za sebou aj výsledky,“ hovorí odhodlane.

Kapitánsku pásku v družstve Čadce bude nosiť Natália Zemaníková. (zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

Čadčianky v minulej sezóne obsadili v prvej lige druhú priečku. Netaja, že tentoraz by sa chceli posunúť zas o čosi vyššie, ideálne na medailové pozície. Pomôcť by im v tom mohlo aj omladenie kádra, keď im do zostavy pribudli dve nové hráčky.

Prečítajte si tiež: Makov bol blízko k senzácii. Fortunaligistu mal na lopate (+ FOTO, VIDEO) Čítajte

Sezónu odštartujú dvoma duelmi vonku. V sobotu, 19. septembra cestujú do Ružomberka, kde ich privíta nováčikovské družstvo z Likavky a o deň neskôr budú merať cestu na východ, do Prešova. „Likavka ako nováčik bude začínať presne tak, ako my a kedysi aj ostatné tímy. Neočakávam od nich slabšiu kvalitu. Našou výhodou môže byť to, že už máme so súťažou skúsenosti. Nikdy sme proti nim nehrali, takže moje očakávania môžu byť len konšpiráciou. Necháme to na víkend a uvidíme. Momentálne si trúfam povedať, že budeme chcieť nasúkať do ich bránky viac gólov, ako ony do našej. Prešov už je ostrieľaný z extraligy. Ide o kvalitatívne dobrý tím, ale neraz sme im ukázali, že sme na rovnakej úrovni. Verím, že tento zápas bude ťažší, ale nezastraší nás a dotiahneme ho do dobrého konca,“ zareagovala Zemaníková na margo úvodných zápasov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kapitán si pochvaľuje letnú prípravu

Florbalistov Devils Čadca čaká druhá sezóna na prvoligovej úrovni. Ako prebiehala príprava na ňu? „Z môjho pohľadu bola letná príprava na veľmi dobrej úrovni. Najmä na mladých hráčoch je vidieť výrazne zlepšenie oproti minulej sezóne. Mali sme tréningy na atletickej dráhe, ktoré však boli prínosom pre každého hráča z tímu. Prípravné zápasy sme odohrali s kvalitatívne porovnateľnými mužstvami, ako nás čakajú v prvej lige,“ odpovedá Slavomír Ondrušek, ktorý opäť povedie Devilsákov ako kapitán.

Čadčianske mužstvo sa v minulej sezóne ako nováčik prebojovalo až do play-off. Napokon obsadilo konečnú ôsmu priečku. „Väčšina kádra z minulého ročníka zostala pokope. Utvorila sa výborná, bojovná partia, v ktorej sa každý podriadil tímovému úspechu. Potrebujeme nadviazať na tieto pozitívne veci a pridať kúsok kvality. Doplnenie tímu by sa malo uberať cestou domácich hráčov z juniorskej a dorasteneckej kategórie,“ približuje Ondrušek zloženie tímu.

Slavomír Ondrušek (vľavo), kapitán Devils Čadca netají vysoké ciele. (zdroj: Dominika Mariňáková)

Čadčania by sa opäť chceli predstaviť vo vyraďovacích bojoch. „Osobne budem spokojný, keď v play-off vyhráme deväť zápasov. Všetko ostatné bude sklamanie,“ prezrádza kapitán smelú ambíciu.

Zatiaľ čo ženy budú cestovať smerom na východ, muži počas prvého súťažného víkendu zamieria do Bratislavy. Čakajú na nich zápasy proti tímom Tempish Capitol FC a Hurikán: „Je veľmi dobré, že hneď na začiatku budeme hrať s tímami, ktoré by mali patriť medzi najlepšie v lige. tieto konfrontácie nám ponúknu potrebnú spätnú väzbu. Od priebehu zápasov nemám konkrétne očakávania. Verím, že sme schopní pružne reagovať na rôzne taktické varianty súperov.“