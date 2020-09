Prvýkrát v histórii privítajú Fortunaligistu, za postup sľúbili hráčom byt a auto

Makov v zostave s ligovou legendou vyzve na domácom štadióne Sereď.

Bude to sviatok, aký predtým v tejto pohraničnej dedinke na Kysuciach ešte nezažili. Domáci Makov, ktorý pred začiatkom sezóny ulovil do svojich radov Viktora Pečovského, si prvýkrát v histórii zmeria sily s mužstvom z najvyššej súťaže v majstrovskom zápase.

V rámci tretieho kola Slovnaft Cupu privíta 16.9.2020 o 16. h ŠKF Sereď, mužstvo okolo kysuckého rodáka Ľubomíra Michalíka.

„Nie je to tak dávno, čo sme privítali Prešov. No vtedy hrali „len“ druhú ligu,“ spomína Martin Pavlík, starosta obce.

„Postup v pohári je odmenou pre všetkých divákov, ktorí naživo uvidia futbalistov z najvyššej súťaže. Veľmi sa tešíme. Vieme, že sme outsider, ale chceme, aby sa u nás Sereď zapotila,“ pokračuje muž, ktorý sa dlhodobo stará o futbal v dedine.

Gól Seredi je motivácia

ŠK Javorník Makov má vo svojich radoch futbalistu, ktorého služby by rozhodne ocenili aj v Seredi. Viktor Pečovský je ligová legenda vo výbornej kondícii, no nie je to len on, kto vytiahol toto mužstvo na líderskú pozíciu v IV. lige Sever.