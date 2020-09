Kapelám sa ľudia vyzbierali na benzín, študent ,,premazal trúbky" amfiteátru na sídlisku

Takto by mohlo búchať Srdce pre Kýčerku. Marek Mazanec spravil za málo peňazí veľa muziky. Vymyslel festival, ktorému sa dalo načúvať z okien bytov.

24. sep 2020 o 8:08 Magdaléna Paluchová

(zdroj: JAROSLAV CABADAJ)

ČADCA – KÝČERKA. Na tričku nosí beatlesákov a podobný objem vlasov. Pod tričkom umeleckú dušu, ktorá sa lepšie než rukou vyjadruje sluchmi. Marek Mazanec bol študentom umeleckej školy, vždy ho to však ťahalo k zvukom. Aj žánre ho zaujímajú, aj skladby, no najmä čo ako zneje. Či je zvuk čistý, ako je nahratý. Preto keď ako maturitnú prácu zostrojil gramofón, zmenil výtvarníctvo za odbor zvukovej sklady.

Chlpatý mikrofón je jeho druhým ja, so zvukom viackrát pomáhal študentom filmu Kristiánovi Grupačovi a Andrejovi Dlabáčovi. Najnovšie rozozvučal sídlisko Kýčerka a obyvateľov vyzval z okna von!

Koronakríza nemilosrdná i inšpiratívna

Ako „zvukár“ spolupracuje s inými študentami filmu, alebo filmovými režisérmi. „Kvôli koronavírusu sme skončili jedno natáčanie s Katkou Jonisovou, jej film hrajú aj na Cinematiku, bola úspešná aj na študentskom filmovom festivale Áčko. Natáčali sme v Česku, v ústave ľudí s postihnutím, kde majú títo ľudia kapelu. Bolo to veľmi zaujímavé, reagujú inak, niekedy som sa chcel smiať, keď niečo robili, no oni to mysleli vážne. Človek sa musel na ich spôsob komunikácie preladiť,“ hovorí Marek, ako ovplyvnila koronakríza jeho.

Nebolo však všetko iba čierne a keď sa prešiel cez amfiteáter na Kýčerke, dostal nápad. „Inšpirovalo ma, že počas koronakrízy hrali umelci pod oknami, keď bolo odporúčanie vychádzať čo najmenej a žiadna kultúra sa nediala. Je to amfiteáter medzi panelákmi, tak bolo prirodzené, že ak spravíme koncert, budú počúvať ľudia z panelákov,“ vraví študent zvuku, ako sa rodila myšlienka malého festivalu uprostred sídliska v amfiteátri, ktorý od svojho vybudovania ešte využitý nebol.

“ Hrali sme v sobotu, keď sa konajú svadby. Keď prišiel svadobčan a poprosil nás, aby sme hudbu stlmili, kým bude obrad, samozrejme sme tak urobili. Potom pribehol a povedal, že ďakuje a môžeme pokračovať. Tiež to brali tak, že nám nechcú rušiť zábavu. „ MAREK MAZANEC

Festival nazvali „Z okna von“, pretože zámerom bolo, aby sa ľudia mohli „zúčastniť“ aj zo svojej obývačky. „Najprv sme chceli dať nejaký srandovný názov o Kýčerke, ale zas sme na to nechceli po rokoch s hanbou spomínať, tak sa vnukol tento povolávací Z okna von, hovorí Marek.

Svadba bola takmer rocková

Bolo však treba zohnať kapely, vybavenie a najmä nejaké peniaze. Marek už mal skúsenosť s organizovaním podobnej akcie, vedel, ako myšlienku dostať do reality. Dosť dôležité bolo, aby na festivale niekto hral. Kapely, samozrejme, nemohol zaplatiť zo svojho. Na internet zavesil výzvu pre kapely z okolia, či by si nechceli zahrať „za benzín“. Znamená to, že by kapely vystupovali zadarmo, preplatili by sa im náklady na cestu.