Do Turzovky ho zlákal kamarát Rolo, dnes spolu ťahajú mužstvo Tatranu

Lukáš Urminský má z jesenných zápasov na svojom konte už päť vychytaných núl.

2. okt 2020 o 18:48 Dominika Mariňáková

V drese Pohronia či Ružomberku okúsil najvyššiu súťaž, cenné skúsenosti získaval najmä v zápasoch druhej ligy. Do Turzovky ho zvábil kamarát Roland Šmahajčík a on je rád, že na jeho ponuku napokon prikývol. Zatiaľ čo Šmahajčík velí útoku Tatranu, rodák z Prievidze je mužom, o ktorého sa opiera turzovská defenzíva.

Rozprávali sme sa s Lukášom Urminským (28), brankárom FK Tatran Turzovka.

V zápase proti ŠK Čierne ste vychytali nulu. Bolo to vydreté čisté konto, mali ste veľa práce?

- Z môjho pohľadu ani nie. Chlapci hrali zodpovedne, čistili to tam. Ja som mal len nejaké strely do stredu brány. Z mojej strany to bolo pohodové, ale chlapci dreli. Asi tak by som to zhodnotil.

Koľko vás to stálo v kabíne?

- Tak, ja som dlžný viac. Keďže pred dvoma týždňami som mal svadbu, mám tam nejaké podlžnosti. Ale každá nula ma čosi stojí, takže chlapcom to postupne splácam.

Tak to bude už asi pekná suma, keďže išlo o vaše piate čisté konto počas jesene...

- Veď práve. V tejto sezóne sa to akosi zbiera. Chlapci na mne pekne zarábajú, zdierajú ma (smiech).