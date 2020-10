Päťdesiat ľudí na podujatiach: Dom kultúry vracia vstupenky

Od 1. októbra môže byť na hromadných podujatiach päťdesiat ľudí. Nie divákov, ale všetkých ľudí dohromady vrátane umelcov, technických či organizačných pracovníkov. Niektoré kultúrne podujatia sa pri takomto počte nemôžu uskutočniť.

6. okt 2020 o 13:02 Magdaléna Paluchová

KYSUCE. S rastúcim počtom nakazených na koronavírus sme situáciu u pracovníkov kultúry zisťovali už dávnejšie.

Pokiaľ by sa počet ľudí na podujatia v interiéri rapídne obmedzil, pozývať hosťujúce divadlá, či kapely by nemalo zmysel, hercov a hudobníkov by pri nízkom počte divákov nemali ako zaplatiť, hovorili pred dvoma týždňami.

Situácia sa pre nich odvtedy zmenila k horšiemu. Aj keď sa hromadné podujatia nakoniec nezrušili úplne, počet päťdesiatich ľudí vrátane technických pracovníkov, hercov i divákov, situácii v kultúre nijako neprilepšuje.

Vstupenky budú vracať

Dom kultúry v Čadci podľa očakávaní zrušil všetky náhradné termíny divadiel, či koncerty. Presúvali ich z prvej vlny pandémie na októbrové termíny: „Dom kultúry v Čadci od 1. októbra funguje opäť v obmedzenom režime. Podujatia, ktoré sme presunuli z jari a boli plánované na október, sme museli zrušiť – koncerty Progres a Nedvědovci, divadelné predstavenia Milenec a Staré dámy,“ informuje riaditeľka Domu kultúry v Čadci Ľubica Kullová. Hovorí, že v tejto situácii, kedy je všetko nepredvídateľné, už podujatia ani nepresúvajú a všetky vstupenky budú vracať.

“ Stále čakanie, že sa situácia zmení, presuny, organizovanie niečoho, čo neviete, či sa vôbec uskutoční, je náročné na psychiku „ ĹUBICA KULLOVÁ, riaditeľka DK v Čadci

„Predpokladáme, že i novembrové podujatia budú zrušené, ale všetko budeme vedieť až podľa ďalších pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ako ÚVZ SR).“ Pracovníci domu kultúry dočasne plánujú podujatia tak, aby ich mohli operatívne prispôsobovať aktuálnym opatreniam ÚVZ SR. „Všetky aktuálne informácie zverejňujeme okamžite na našej webovej stránke, na našom facebooku a využívame možnosť zasielať sms cez mestský úrad,“ vysvetľuje riaditeľka.

Kino bude za súčasných podmienok premietať podľa programu na október s maximálnym počtom 50 osôb na jedno predstavenie.