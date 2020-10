Vzpieranie: Kysucké družstvá zbierali medaily na žiackom šampionáte

Krásno si tiež udržalo vedúce postavenie v lige.

7. okt 2020 o 9:06 Miroslav Škrobian, Peter Papík

Cez víkend sa v Dolnom Kubíne konali Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov a zároveň druhé kolo vzpieračskej ligy. Zúčastnili sa ho aj oba kysucké kluby, ktorým sa darilo.

Krásno so štyrmi zlatými

Krásno zastupovali dve družstvá a spolu 12 pretekárov, pričom pre niektorých to bola prvá súťaž. Súťažilo sa v disciplínach trh a nadhod technický, trojskok z miesta a hod plnou dvojkilovou loptou za hlavu na Sinclairove body (Sin.b.).

Ako prvý sa predstavil Jakub Hajný, ktorý štartoval v kategórii do 35 kg. Jeho výkon stačil na štvrté miesto a 237 Sin.b. Šimon Poláček štartoval len v družstve B a získal 260 Sin.b. V rámci šampionátu nemohol byť hodnotený, keďže má len deväť rokov. Jozef Filípek štartoval v kategórii do 49 kg a jeho výkon stačil na šieste miesto (272 Sin.b.) Rado Maslík štartoval v kategórii do 49 kg a jeho 350 Sin.b. stačilo na druhé miesto. Bol to tretí najlepší výkon súťaže chlapcov.

Prečítajte si tiež: Futbal mladých: Zradula šesťgólový, Kysuca naďalej dominuje v žiackych ligách Čítajte

Juraj Parišek štartoval v kategórii do 55 kg a s 226 Sin. bodmi skončil šiesty. Jakub Rábik získal v rovnakej kategórii zlatú medailu za výkon 353 Sin.b., ktorý bol druhý najlepší v súťaži. Dominik Jedinák štartoval v kategórii do 61 kg, ktorú vyhral s výkonom 301 Sin.b., deviatym najlepším v súťaži. René Nekoranec štartoval do v kategórii 67 kg a pre Krásno vybojoval tretiu zlatú medailu. Jeho výkon 347 Sin.b. bol štvrtý najlepší v súťaži.

V poslednej kategórii +67 sa predstavili dvaja pretekári z Krásna. Pre Mateja Capka to bola prvá súťaž a počínal si dobre. Jeho výkon 200 Sin.b. mu vyniesol štvrté miesto. Daniel Kimák si počínal lepšie a s výkonom 209 Sin.b. skončil na druhom mieste.

V poslednej skupine sa predstavili dievčatá. Laura Brodová na svojej prvej súťaži štartovala v kategórii do +49 kg. Jej výkon stačil na piate miesto (218 Sin.b.). Viktória Madajová bola v rovnakej kategórii najlepšia a vyhrala pre Krásno štvrtú zlatú medailu s výkonom 330 Sin.b. Bol to druhý najlepší výkon medzi dievčatami.

Družstvo A vyhralo s prehľadom aj druhé kolo s výkonom 1 395 Sin.b. a kraľuje na čele tabuľky po dvoch kolách. Družstvo B v tomto kole skončilo na 6.mieste z 12 družstiev výkonom 1 062 Sin.b.

Družstvá z Krásna majú za sebou úspešný víkend. (zdroj: Archív klubu)

Kysucké Nové Mesto s prvými titulmi v roku

Prvé tohtoročné tituly majstra Slovenska vybojovali pre Školu vzpierania v Kysuckom Novom Meste Lukáš Zajvald a Adam Vrábel.

Ivana Vlčková skončila na Majstrovstvách Slovenska mladších žiakov vo vzpieraní v Dolnom Kubíne na štvrtom mieste a len tri body za stupňami pre víťazov. Nakoniec štartovala aj Klaudia Kubištová, ktorá nebola hodnotená kvôli nízkemu veku, ale pomáha klubu v lige. O rok bude štartovať už oficiálne na slovenskom šampionáte.

Tréneri Kysuckého Nového Mesta so svojimi zverencami. (zdroj: Archív klubu)