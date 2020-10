Karate: Stará Bystrica získala osem medailí na podujatí Slovenského pohára

Dvaja mladí karatisti sa tešili z prvenstiev.

7. okt 2020 o 14:15 Jaroslav Knapec

Športové podujatia v roku 2020 sú poznačené rôznymi opatreniami na základe výskytu pandémie. Niektoré športy, ktoré sú závislé na finančných prostriedkoch divákov, to poznačilo v prísune financií oveľa horšie ako športy, ktoré sú neprofesionálne a nie sú závislé od financií divákov.

Medzi takéto športy môžeme zaradiť aj karate. Môžeme však povedať, že každý športovec je hladný po súťažiach a konfrontáciách aktuálneho výkonu.

Opatrenia pandémie tiež obmedzili súťaže v karate, zrušili sa majstrovstvá sveta alebo popredné európske poháre.

V sobotu 26. septembra 2020 sa aj v obmedzených a prísnych podmienkach stala Prievidza dejiskom štvrtého kola Slovenského pohára v rámci Slovenskej federácie karate detí a mládeže. Súťažiaci, rozhodcovia i rodičia si vyskúšali, ako sa dá pracovať a zorganizovať takéto podujatie v dnešných podmienkach.

Súťaže sa zúčastnilo asi 200 pretekárov z 15 klubov. Opatrenia boli prísne a celá súťaž bola rozdelená do štyroch blokov, pričom v každom bloku prichádzali pretekári z jednotlivých kategórií a po skončení a vyhodnotení odchádzali domov.

Tejto súťaže sa zúčastnili aj karatisti s klubu CVČ Stará Bystrica. Výpravu v zložení Andrej Chmúra, Marián Prievozník, Marek Tomčala, Mário Paholek, Matúš Pochyba, Braňo Kubeň, Jurko Dubovický, Soňa Grigová, Rebeka Žovinová, Samuel Fedor viedli Jaroslav Knapec a Ján Chmúra.

Aj keď účasť všetkých klubov a súťažiacich bola menšia, súboje v jednotlivých kategóriách boli atraktívne a bola v tom bojovnosť dosiahnuť čo najlepší výsledok. Mladí karatisti zo Starej Bystrice boli úspešní a získali osem medailí (2 zlaté a 6 strieborných).

Výsledky:

1. miesta:

Marián Prievozník, kategória kumite 14-15 rokov nad 65 kg,

Marek Tomčala, kategória kumite 13 rokov do 55 kg.

2. miesta:

Juraj Dubovický, kumite 10 rokov do 145 cm,

Mário Paholek, Kata Disabilites chlapci 18 rokov,

Mário Paholek, kata 18-20 rokov Open,

Branislav Kubeň, kumite 12 rokov do 155 cm,

Samuel Fedor, kumite 12 rokov nad 155 cm,

Matúš Pochyba, kumite 13-14 rokov do 65 kg.

V rámci obmedzení boli zápasy družstiev zrušené, súťažili len jednotlivci. Chceme sa však poďakovať za bojovnosť a nasadenie aj pretekárom, ktorí nedosiahli na stupeň víťazov. Veríme, že obmedzenia ustúpia a ďalšia súťaž, Majstrovstvá Slovenska, sa budú konať v plnom nasadení a bez obmedzení.