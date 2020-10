Slovenské kluby ho odmietli kvôli vzrastu. Teraz je kapitánom v Česku

Mladý futbalista zažil krivdu už na začiatku kariéry.

8. okt 2020 o 10:53 Marián Masaryk

Marek Poništ pochádza z futbalovej rodiny. Futbal hrávali alebo hrávajú jeho starý otec, otec a viacerí strýkovia. Sedemnásťročný rodák zo Starej Bystrice sa cez Čadcu dostal až do českého Třinca. Hráva za dva dorastenecké kluby v prvej Moravskoslezskej lige, pričom je kapitánom výberu do 18 rokov. Má za sebou aj nepríjemné skúsenosti s prvoligovými slovenskými klubmi.

Kedy a kde si začal s futbalom?

Začínal som v Starej Bystrici od nejakých ôsmich rokov. Spomínam na to rád, keďže som hrával za mladších aj starších žiakov a dával som veľa gólov.

Ako si sa odtiaľ dostal do Čadce?

Hrali sme zápas v Starej Bystrici proti Čadci a nastúpil som za starších aj mladších žiakov. Myslím, že som dal aj gól. Po zápase si ma všimol môj bývalý tréner Tomáš Tlelka. Bol to určite dôležitý posun v mojej kariére aj v živote. Do Čadce som prestúpil po konci sezóny a hrali sme druhú ligu U13, kde sa nám darilo a nastrieľal som veľa gólov. Potom sme prešli do U14, kde už to bolo zložitejšie prejsť z malého ihriska na veľké. Myslím si, že sme to zvládli dobre. V kategórii U15 som odohral už iba pár zápasov..

V Třinci má náročný program

Ako sa zrodil tvoj prestup do Třinca?