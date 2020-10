,,Pamätník" zbúrajú. Kysucké Nové Mesto začne budovať kúpalisko

Poslanci na dnešnom zastupiteľstve schválili projekt ,,Komplexu plavárne".

8. okt 2020 o 17:35 Magdaléna Paluchová

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Poslanci na dnešnom zastupiteľstve po viac ako hodinovej diakusii schválili návrh na vybudovanie ,,Komplexu plaváreň." Za hlasovalo pätnásť poslancov, zdržali sa traja. Vedúca finančného oddelenia predpokladá úver vo výške dvoch miliónov Eur.

(zdroj: Archív mesta)

Zástupca primátora František Šerík informoval, že mesto je vo finančnej kondícii, kedy si takýto projekt môže dovoliť. Zároveň dodal, že zbúranie budovy, ktorá v meste "straší" už dvadsaťpäť rokov a ktorá sa nachádza na mieste, kde by mal projekt stáť, je vyčíslené na stotisíc Eur. Zároveň priznáva, že kúpalisko bude pravdepodobne stratové, no je to investícia pre ľudí.

Dagmar Kapustová, autorka architektonickej štúdie informovala, že amfiteáter, ktorý je súčasťou projektu, by mal mať 160 miest na sedenie. Súčasťou areálu sú obslužné budovy, ktoré by nemali byť jednoúčelové. Projekt obsahuje plochu na šport, slnenie aj rekreáciu. Parkovanie zahŕňa 49 parkovacích miest, 3 miesta pre imobilných. Poloha je podľa Kapustovej zaujímavá aj pre peších návštevníkov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do diskusie sa prihlásilo jedenásť poslancov, väčšina z nich sa k projektu postavilo podporne. Poslanec Fabšík sa finančne obáva najväčšieho súdneho sporu mesta Kysucké Nové Mesto s Eurocapitalom. ,,Za súčasného stavu považujem tento projekt za priveľmi luxusný pre naše mesto," povedal.