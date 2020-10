Vzpieranie: Kysucké družstvá s tromi titulmi na seniorskom šampionáte!

Dokopy nazbierali sedem pódiových umiestnení.

12. okt 2020 o 14:03 Miroslav Škrobian, Peter Papík

Uplynulý víkend sa konali v Košiciach Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní mužov i žien a tiež finále súťaží družstiev. Oba kysucké kluby získali niekoľko medailí.

Krásno s kompletnou zbierkou medailí

Za Krásno nad Kysucou súťažili Marian a Peter Poláčkovci, Patrik Poštek, Matej Adámek, Adam Jesenský a Vladimír Kubala. V kategórii do 73 kg štartovali dvaja. Kubala v trhu zdolal 100 kg, v nadhode mal dva platné pokusy na 120 a 126 kg. V dvojboji tak išiel na prvé miesto s 226 kg. Nakoniec jeho výkon stačil na tretie miesto.

Jesenský v trhu zdolal 100 a 105 kg. Po trhu bol na prvom mieste. V nadhode zdvihol 117, 121 aj 125 kg a za výkon 230 kg získal zlatú medailu. V prvej skupine štartoval aj Adámek, ktorý v trhu zdolal 90, 95 a 100 kg a v nadhode 110, 115 a 120 kg. Marian Poláček zdvihol v trhu 103 kg a v nadhode 127 kg, čo stačilo na ôsme miesto v kategórii do 81 kg.

Poštek vybojoval druhé miesto v kategórii do 96 kg s výkonmi 115 kg v trhu a 150 kg v nadhode. Peter Poláček podal najlepší výkon z družstva Krásna (trh 115 kg, nadhod 165 kg) a pomohol mu skončiť na štvrtom mieste so ziskom 3 016,3347 Sinclairových bodov po dvoch skrátených kolách.

Medailové družstvo mužov z Krásna. (zdroj: Archív klubu)

Kysuca má dve majsterky a vicemajstra

Na šampionáte nechýbala ani Škola vzpierania Kysucké Nové Mesto. Striebornú medailu a titul vicemajstra pre ňu vybojoval Peter Ozsvald s výkonom 265 kg v kategórii do 89 kg. Ešte viac sa darilo ženám.

Lenka Ďudíková Adamíková získala prvé miesto v kategórii do 59 kg, Natália Húšťavová zase zvíťazila v kategórii do 76 kg. Ivana Roubalová skončila tretia v kategórii do 59 kg.

Na rovnakej súťaži prebiehalo zároveň aj finále ligy žien, v ktorom kysucké družstvo obsadilo druhé miesto. Premiérovo zaň súťažila juniorka Alžbeta Beňadiková, ktorá pri svojom debute skončila na šiestom mieste v kategórii do 64 kg.