Futbalové súťaže sú prerušené. Sezóna by sa však nemala anulovať

Zvyšné zápasy jesennej časti by sa mali dohrať na jar.

14. okt 2020 o 8:14 Marián Masaryk

Od utorka 13. októbra 2020 je na Slovensku pre zvýšený výskyt pozitívne testovaných na koronavírus zakázané zhromažďovanie sa viac ako šiestich osôb, okrem tých žijúcich v jednej domácnosti. Aj keď zákaz hromadných podujatí, teda aj športových, platí až od štvrtka 15. októbra, súťažný futbal dostal už začiatkom tohto týždňa stopku.

Slovenský futbalový zväz pozastavil všetky futbalové súťaže, ktoré spravuje. Regionálnym a oblastným zväzom odporučil, aby urobili to isté. Oblastný futbalový zväz Kysúc vydal v utorok na svojej webovej stránke oficiálne stanovisko, ktorým oznámil prerušenie jesennú časť sezóny 2020/21.

„Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ. Týka sa to aj odložených nariadených či dohodnutých zápasov od 13. 10. 2020 – vrátane odkedy platí zákaz zhromažďovania sa viac ako šiestich osôb.“

V šiestej a siedmej lige sa už minulý víkend odohralo posledné 11. kolo, ale v tom predošlom sa dokopy tri zápasy (dva v šiestej a jeden v siedmej lige) odložili pre nespôsobilý terén. Dohrávky boli naplánované na tento víkend, no pre najnovšie nariadenia Ústredného krízového štábu SR to nebude možné.

„Zatiaľ sú pozastavené všetky nedohrané stretnutia dospelých a mládeže SsFZ, ako aj ObFZ Kysúc do odvolania,“ potvrdil pre MY Kysucké noviny predseda ObFZ Kysúc Stanislav Špila.

Kysucké tímy pôsobia aj v troch súťažiach Stredoslovenského futbalového zväzu. V TIPOS III. lige Stred zostávalo dohrať ešte tri jesenné kolá, vo IV. lige Skupina Sever a v V. lige Skupina A po dve kolá. Viaceré kysucké kluby vo všetkých troch ligách majú, navyše, ešte odložené duely z predošlých kôl.

„Každému je jasné, že na jeseň už futbal hrať nebudeme. Trúfame si zápasy dohrať na jar. Začneme o týždeň skôr a skončíme o týždeň neskôr, možno jedno kolo niekde vložíme. Hádam nám to situácia dovolí. Anulovanie súťaží si nepripúšťame. Keď sa pred tromi týždňami hovorilo o prestávke, veľmi som si to nevedel predstaviť. Ale teraz si už sezónu trúfame odohrať celú, na jar to dokončíme,“ povedal pre Športnet vedúci sekretár SsFZ Ladislav Matejka.

Pripomeňme, že prijaté opatrenia budú platiť do momentu, kým sa kĺzavý sedemdňový medián nezníži pod 500. Na Kysuciach nie je príliš reálne, aby sa zápasy dohrávali v novembri, keď je už veľmi chladno. V tomto období sa už predpokladá aj sneženie.