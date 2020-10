V Nesluši musel pomáhať obecný bager

Hrozilo tam zatopenie plynovej stanice.

Zatopené pivnice, cesty, vybrežené potoky. Aj takú podobu majú Kysuce po intenzívnom daždi. Stúpla hladina rieky Kysuca, vyhlásili na nej 2. stupeň povodňovej aktivity. Rovnako tomu je aj v obci Nesluša na vodnom toku Neslušanka.

Desiatky hasičov dnes odstraňovali na Kysuciach následky počasia. Išlo najmä o čerpanie vody zo zatopených pivníc rodinných domov, ciest a podchodov. Venovali sa aj monitoringu a kontrole vodných tokov. Včera vyhlásila starostka Zuzana Jancová v obci Nesluša 2.stupeň povodňovej aktivity. „Hasiči čerpali vodu z pivníc, odstraňovali konáre. Obecný bager zasahoval aj na rieke Neslušanka na nižnom konci, kde hrozilo, že voda zatopí plynovú stanicu,“ informovala starostka.

Peripetie s reguláciou

Obec vypracovala v minulosti projekt na reguláciu Neslušanky aj so zábranami. Problémom je, že keď sa na Slovensku robila protipovodňová mapa, Neslušu tam nezahrnuli, preto nemohla žiadať eurodotácie a vo vlastnej pokladnici na takúto finančne náročnú stavbu peniaze nemala.

„Veľkým projektom je pre nás regulácia rieky. V roku 2016 sa urobilo geodetické zameranie jej toku so zachytením všetkých prítokov a zahustení súvisiacich inžinierskych sietí do 25 m od koryta, tiež inžinierskych sietí, premostení a ostatných súvisiacich objektov. Urobil sa prieskum potrebný pre vypracovanie projektovej dokumentácie so zameraním existujúceho stavu. V súčasnosti je schválená dokumentácia pre územné rozhodnutie a EIA. V marci 2017 ministerstvo životného prostredia zverejnilo výzvu. Projekt je vyčíslený na 21 miliónov eur,“ približuje problematiku starostka.

V júni 2017 začalo územné konanie, ktoré v novembri toho istého roku ukončili. Ako vraví starostka obec nie je oprávneným žiadateľom. Dôvodom je, že Neslušu nezahrnuli do spomínanej protipovodňovej mapy. „Počas celého roka 2017 sa konali stretnutia a dokladovanie s účelom, aby sme sa do nej dostali. Oplatilo sa. Po celom roku dokladovania, že Neslušu vytápalo aj v minulosti a máme tu skoro každoročne povodne, sa podarilo dostať ju do pracovného návrhu na vytvorenie novej mapy,“ opisuje zdĺhavý byrokratický proces Jancová.

Rieku dostali do správy opäť vodohospodári

Obec Nesluša si následne predvolávala na obecný úrad obyvateľov z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy potrebnej pri výstavbe sekundárnych múrikov za cestou. Starostka vysvetľuje, že projekt pre stavebné povolenie sa musí realizovať na prietočnosť storočnej vody. Súčasní poslanci schválili finančné prostriedky v rozpočte na rok 2019 a projektovú dokumentáciu vysúťažili. V tomto roku odovzdali Lesy SR rieku Neslušanka opäť do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).

„Všetci vieme, že rieka je v katastrofálnom stave. Už v júli tohto roka sme mali povodeň, ktorá napáchala škody najmä cestárom, keďže podmylo štátnu cestu. Paradoxne, SVP nám dal dvakrát zamietavé stanovisko k regulácií a až teraz v septembri sme po vzájomných rokovaniach dostali súhlasné stanovisko,“ vraví starostka. Podklady pre stavebné konanie už obec odovzdala na Okresný úrad životného prostredia v Kysuckom Novom Meste. „Je skutočne smutné, že obec vynaložila neskutočné finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 130-tisíc eur v podstate „za iných“. Dúfam, že budeme úspešní v pláne obnovy, alebo v nových eurofondoch, aby sme mohli zrealizovať opatrenia a ochrániť obyvateľov a štát od neskutočných škôd,“ dodáva starostka.