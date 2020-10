Bleutooth reproduktor JBL Go 3 za skvelú cenu 39,90 eur

V spolupráci so spoločnosťou MP Comp., s.r.o., prevádzka FreshIT, COOP Jednota Tempo SUPERMARKET, sme pre vás pripravili TECH rubriku, v ktorej vám budeme predstavovať špičkové produkty.

15. okt 2020 o 15:56 r

Reproduktor JBL Go 3 sa vyznačuje výrazným štýlom a bohatým zvukom JBL Pro Sound. Vďaka novému pútavému dizajnu, farebným materiálom a výrazným detailom to musí byť doplnok pre váš ďalší výlet.

Súvisiaci článok Práčky Haier – Ultra tichý chod s motorom Direct Motion Čítajte

Vaše melódie vás nadvihnú pomocou zvuku JBL Pro Sound, je vodotesný a odolný voči prachu triedy IP67, takže môžete neustále počúvať v daždi alebo počas slnečného dňa a vďaka integrovanému pútku, si ho môžete vziať kamkoľvek.

Reproduktor Go 3 prichádza v úplne nových odtieňoch a farebných kombináciách inšpirovaných súčasnou módou ulice. JBL Go 3 vyzerá tak živo, ako živo aj znie.

Funkcie

– Originálny zvuk JBL Pro Sound

– Odvážny štýl a ultra-prenosný dizajn

– Vodotesnosť a odolnosť voči prachutriedy IP67

– Bezdrôtové Bluetooth streamovanie

– 5 hodín prehrávania

– Žiarivé farebné možnosti

Originálny zvuk JBL Pro Sound

Zvuk JBL Pro Sound poskytuje prekvapivo veľké zvukové a pútavé basy z ultra kompaktnej veľkosti Go 3.

Odvážny štýl a ultra-prenosný dizajn

Ultra-prenosný dizajn reproduktora JBL Go 3 sa skvele hodí k najnovším štýlom a vďaka svojim farebným textúram a výrazným detailom vyzerá rovnako dobre, ako dobre aj znie.

Vodotesnosť a odolnosť voči prachu triedy IP67

Do bazéna. Do parku. Reproduktor JBL Go 3 je vodotesný a odolný voči prachu triedy IP67, takže si môžete vziať svoj reproduktor so sebou kdekoľvek.

Bezdrôtové Bluetooth streamovanie

Bezdrôtový prenos hudby z telefónu, tabletu alebo iného zariadenia s podporou Bluetooth.

Článok pokračuje pod video reklamou

5 hodín prehrávania

Nezaoberajte sa s malými vecami, ako je nabíjanie batérie. Reproduktor Go 3 vám na jedno nabitie poskytne až 5 hodín prehrávania.

Žiarivé farebné možnosti

Reproduktor JBL Go 3 prichádza v exkluzívnych farebných variáciách inšpirovaných najnovšími módnymi trendmi ulice a prináša úplne nové odtiene a kombinácie.

Pre viac informácií volajte na: 041/4332610.