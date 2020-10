Čadčianske volejbalistky stihli začať sezónu. Teraz však nemajú kde trénovať

V telocvičniach byť nemôžu, športové haly im nevyhovujú.

18. okt 2020 o 9:30 Marián Masaryk, Peter Gramblička, Dana Pavlíková

Volejbalistky TJ Lokomotíva Čadca stihli pred zavedením prísnych protipandemických opatrení odohrať ešte niekoľko turnajov a ligových zápasov. Budú sa musieť, rovnako ako ostatné kysucké kluby, vysporiadať s ďalšou nútenou prestávkou.

Turnaje

Čadčianske kadetky a juniorky mali bohatú turnajovú prípravu na novú sezónu, v ktorej absolvovali okrem Pohára mládeže v Slovenskej Ľupči a Piešťanoch ďalšie tri turnaje. Prípravu na novú sezónu si dievčence odmakali na antukových ihriskách ZŠ Rázusova, kde trénovali až do konca septembra.

Na turnaji žien v Hnúšti sa dňa 12. septembra za účasti ôsmich družstiev stretli v základnej skupine s družstvami z Prešova (2:0), Hnúšte (2:0) a Žiaru nad Hronom (0:2). V semifinále sa stretli s víťazom B skupiny Levicami, ktorým podľahli 0:2. V boji o tretie miesto sa znova stretli s Žiarom nad Hronom, ale ani tentokrát sa im nepodarilo poraziť ho a skončili na štvrtom mieste.

Turnaj junioriek v Púchove sa odohral 26. septembra v STS aréne za účasti dvanástich družstiev. V základnej skupine sa opäť stretli s Prešovom a Žiarom nad Hronom, ktoré porazili zhodne 2:0. O víťazstvo v skupine sa stretli so Sláviou UK Bratislava A, ktorej podľahli 0:2. V skupine o 5. až 8. miesto sa najskôr naše dievčatá stretli s družstvom IMA Bratislava, ktoré poľahky zdolali 2:0. V súboji o piate miesto sa stretli s Nitriankami, ktorým však podľahli 0:2.

Konečné poradie:

1. Volleyball Academy Žilina

2. ŠVK Pezinok

3. Slávia UK Bratislava „A“

4. Slávia UK Bratislava „B“

5. SŠŠ – volejbal Nitra

6. TJ Lokomotíva Čadca

7. MŠK Oktan Kežmarok

8. VK ZK IMA Bratislava

9. ŠK ELBA Prešov

10. MŠK Žiar nad Hronom

11. VK TASK Martin

12. 1.VK Púchov

Posledným turnajom v príprave bol 3. októbra turnaj junioriek opäť v Hnúšti, na ktorom skončili Čadčianky na treťom mieste za Žiarom nad Hronom a domácou Hnúšťou.

Súťaž

Čadčianske kadetky a juniorky budú v sezóne 2020/2021 hrať I. ligu žien. Po zvážení nákladov na cestovanie a časovej náročnosti juniorskej súťaže sme sa rozhodli prihlásiť mladé dievčatá (po doplnení skúsenejšími odchovankyňami) do I. ligy žien.

Každá kategória nášho volejbalového klubu má už prvý zápas za sebou. Dvojzápas I. ligy žien odohrali naše hráčky 10. októbra v Banskej Bystrici. V prvom zápase sa našim dievčatám darilo napriek tomu, že sme nevedeli zachytiť začiatky jednotlivých setov. Domáce boli lepšie na podaní, ale Čadčanky boli dôraznejšie v útoku a robili menej chýb. V treťom sete sa domáce vzchopili a zatlačili naše do defenzívy. Napriek snahe sme set už nezachránili. Vo štvrtom sete naše hráčky vyrovnali hru a set bol až do konca na vážkach. Set a aj prvý zápas sme vyhrali v pomere 3:1. Odhliadnuc od tretieho setu, kde sme spravili množstvo technických chýb sme v prvom zápase hrali veľmi dobre.

V druhom zápase dostali šancu aj ostatné hráčky. Hra nám trocha viazla a súhra už nebola taká ako v prvom zápase. Hráčky sa trápili v kombinácii a urobili veľa chýb. Aj napriek striedaniu v treťom sete sa už nevedeli vzchopiť a druhý zápas prehrali 0:3.

V rovnaký deň odohrali aj naše staršie žiačky v I. triede duel s družstvom Volleyball Academy Žilina. Nesmelosť pri herných činnostiach a nekvalitný príjem podania súpera nás postavil do úlohy brániaceho sa družstva. I keď mali naše dievčatá aj svetlé chvíľky, nepomohlo im to k víťazstvu. Asi najlepšie im vyšiel druhý set v druhom zápase, keď svojou kvalitnou a oduševnenou hrou vyrovnali stav na 24:24, ale opäť vlastnými chybami ho nedokázali dotiahnuť do víťazného konca. Obidva zápasy skončili v prospech Žiliny 3:0.

Mladšie žiačky odohrali svoj prvý zápas 3. októbra doma so Žilinou. Väčšina našich dievčat hrávala minulý rok ešte 3-kový volejbal, takže im veľký hrací priestor šestkového volejbalu robil problémy. Napriek tomu podali oduševnený výkon a ukázali bojovné srdce. Problémy im robilo podanie súpera, na ktoré tieto mladučké dievčatá ešte nedorástli. So Žilinou nakoniec prehrali 0:3 a 0:3.

Dňa 11. októbra sa malo odohrať druhé kolo, ale družstvo Prievidze neprišlo na zápas.

Sandra Kováčiková (vo výskoku) útočí v zápase proti Púchovu. (zdroj: Peter Gramblička)

Súťažná komisia SVF, s účinnosťou od 13. októbra 2020, pozastavila výkon všetkých úrovní súťaží SVF, s výnimkou extraligy mužov a žien. O aktuálnej situácii v klube prezradil viac šéftréner Peter Gramblička.

Ako prvá vlna pandémie ovplyvnila tohtoročné výkony klubu?