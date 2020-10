Pandémia opäť prerušila vlakové spojenie

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Českými dráhami (ČD) dočasne pozastavila prevádzku niektorých vlakov. Úpravy sa dotýkajú aj prechodovej stanice v Čadci.

18. okt 2020 o 15:35 Iveta Hažíková

ZZSK pristúpila k pozastaveniu prepravy niektorých vlakov. Dôvodom je dopyt, ktorý výrazne ovplyvnili pandemické opatrenia. Došlo teda k ďalšej optimalizácii ponuky vlakových spojení medzi Slovenskom a Českom. Úpravy sa dotkli aj pohraničnej prechodovej stanice v Čadci. Od 19. októbra sa dočasne pozastavuje prevádzka viacerých vlakov.

Ide konkrétne o R 340 v úseku Čadca – Ostrava, vlak bude premávať len v úseku Banská Bystrica – Čadca, Ex 145 v úseku Návsí – Čadca bude v prevádzke len v úseku Čadca – Žilina. Od 20. októbra sa dočasne pozastavujú aj prevádzka R 341 v úseku Ostrava – Čadca, ktorý budú môcť cestujúci využiť len na trase Čadca – Banská Bystrica. Ex 144 v úseku Čadca – Návsí bude počas opatrení premávať len v úseku Žilina – Čadca. Vlaky Ex 220 a Ex 221 budú premávať bez zmeny v úseku Žilina – Praha hl. n. a späť.