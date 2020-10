Kysuckí tréneri vzpierania sa zhodujú: Nové opatrenia sú nespravodlivé a šibeničné

Vzpierači nemôžu ani trénovať.

19. okt 2020 o 9:20 Marián Masaryk

Vzpieranie je jedným zo športov, ktoré najnovšie prísne protipandemické opatrenia tvrdo zasiahli. Na Kysuciach sa to týka tak Školy vzpierania v Kysuckom Novom Meste, ako aj Oddielu vzpierania TJ Tatran v Krásne nad Kysucou.

Prečítajte si tiež: Čadčianske volejbalistky stihli začať sezónu. Teraz však nemajú kde trénovať Čítajte

„Neviem, ako to všetko bude. Súťaže sa asi nedokončia, treba si počkať na rozhodnutie vlády. V kútiku duše dúfame, že budeme môcť aspoň trénovať. Keď už, tak mali šport zakázať všetkým a nedávať výnimky. Je to nespravodlivé pre iné športy,“ myslí si vedúci tréner klubu v Krásne Miroslav Škrobian. Vzpierači nielen že nemôžu súťažiť, ale prišli aj o možnosť trénovať. Telocvične a športové haly totiž musia byť po novom opäť zatvorené. Ovplyvní to počet vzpieračov po skončení nútenej prestávky?