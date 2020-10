Jozef Riecky: Dohodárov sme museli prepustiť

Tým, že prišla druhá vlna, je úplne jasné, že príde aj tretia, prípadne štvrtá, vraví majiteľ fitiek v Čadci a v Kysuckom Novom Meste.

20. okt 2020 o 13:42 Radoslav Blažek

Od začiatku pandémie sa nestalo, že by im z hygieny zavolali, že sa u nich niekto nakazil koronavírusom. Ani jeden z klientov im neoznámil, že prekonal ochorenie COVID-19.

Aj napriek tomu musel Jozef Riecky podobne ako ostatní majitelia zatvoriť svoje fitness centrá v Čadci a v Kysuckom Novom Meste.

„Poctivo sme dezinfikovali priestory, vetrali, podrobne sme zapisovali ľudí, ktorí si k nám chodili zacvičiť. Za celý čas sme sa naozaj nestretli s tým, že by nám niekto zavolal, že bol u nás niekto nakazený,“ vysvetľuje Jozef Riecky.

Opatrenia, ktoré na území Slovenskej republiky vstúpili do platnosti 15. októbra 2020, považuje za zbrklé.

„Uvedomujeme si vážnosť situácie. Ale toto nemá hlavu a pätu. Kompetentní nastavili pravidlá tak, že zavrú prevádzky, kde chodí veľa ľudí. Ale nemali to ničím podložené, čo je jasné aj zo štatistík. Podložiť to tým, že sa niekto nakazil v Kórei, to nedáva logiku,“ vraví Riecky.

Zoznam klientov nikto nepýtal