Celoplošné testovanie: Prebehne počas dvoch termínov, odporúča sa absolvovať oba razy

V prípade pozitívneho výsledku a potrebnej karantény budú zabezpečené dočasné ubytovacie zariadenia.

21. okt 2020 o 10:16 Magdaléna Paluchová

Informácie k celoplošnému testovaniu sú dostupné na tejto stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Podrobnosti týkajúce sa obcí pre vás zisťujeme.

Celoplošné testovanie Slovákov sa uskutoční v dvoch termínoch od 30. októbra do 1. novembra a následne od 6. novembra do 8. novembra vždy od piatka do nedele. Ministerstvo obrany odporúča zúčastniť sa na oboch termínoch testovania.

Testovanie sa odporúča všetkým osobám nad 10 rokov. S výnimkou osôb nad 65 rokov. Klienti domovov sociálnych služieb a pacienti nemocníc budú testovaní priamo v ich zariadeniach. Slovákom žijúcim v zahraničí sa neodporúča cestovať na Slovensko. Riadia sa nariadeniami ministerstva zdravotníctva, platiacimi od 1. októbra.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ?

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.

Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.

Testovania sa nezúčastnia klienti Domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach.

Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.

Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.

Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.

Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.

Testujúci personál bude vopred testovaný.

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

Vzorky budú bezpečne zlikvidované.

Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 - 12:00 h a 13:00 - 20:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.

V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti bude k dispozícii niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bude možnosť absolvovať povinnú karanténu s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy.

Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.

Ak máte záujem vypomôcť ako zdravotnícky personál alebo dobrovoľník, registrujte sa na portáli Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk.

V prípade, že viete odberné miesta podporiť materiálne (stany, ionizátory, garmicídne žiariče, ochranné a dezinfekčné prostriedky, vonkajšie ohrievače a ďalšie), kontaktujte priamo lokálnu samosprávu.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:

Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA

Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca,

Vypíšete formulár potrebný na registráciu,

Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku,

Pristúpite k odpadkovému košu a vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.

ODBER

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo,

Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku,

Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz,

Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu,

Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku,

Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.