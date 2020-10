Dôsledky koronakrízy tvrdo pocítime v budúcnosti, myslí si Tomáš Urbaník

Doplatiť na ňu môžu aj šport a kultúra.

22. okt 2020 o 9:19 Marián Masaryk

Koronakríza ho zasiahla aj ako aktívneho športovca. O najnovších protipandemických opatreniach, ale aj o zdravom životnom štýle a dopadoch pandémie na šport a kultúru hovoril slovenský extraligový hokejbalista a dlhoročný organizátor športovo-kultúrnych podujatí na Kysuciach Tomáš Urbaník.

Ako vnímate momentálny stav v spoločnosti? Najnovšie opatrenia priniesli veľké obmedzenia aj pre šport...

Ide o situáciu, s ktorou sa musíme vysporiadať. Že na to môže šport a kultúra tvrdo doplatiť, pocítime v budúcnosti. Netreba podliehať hystérii, ale ani nehodno situáciu vôbec zľahčovať či podceňovať. Viacerí z nás nemáme osobnú skúsenosť so silou vírusu, a tak treba ostať pokorný a pozorný, kým sa situácia nezlepší. Osobne by som odporúčal, nech si každý dohľadáva dáta o stave v krajine z relevantných zdrojov, aby nepodľahol zbytočnému stresu a panike.

Čo myslíte tým, že opatrenia tvrdo pocítime v budúcnosti?