Zverencov chce nabádať k väčšiemu pohybu

Nehľadajme cesty ľahšie ale zdravšie.

23. okt 2020 o 9:01 Tomáš Urbaník

Dominik Klimek je úspešný finalista projektu „Ukáž sa“ Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý sa v konkurencii šikovných športovcov z celého Slovenska umiestnil na piatom mieste. Ambasádor projektu Športujúce Kysuce, ktorý je súčasťou Európskeho týždňa športu v gescii Národného športového centra, opísal svoj životný príbeh a cestu za športovým úspechom a zdravým životným štýlom.

Kto vás priviedol k športu?

Určite moji rodičia. Najmä otec, ktorý aktívne jazdí na bicykli a celkovo má rád šport. Neskôr určite aj kamaráti a okolie, ktoré malo na mňa vplyv. Neskôr som sa už trošku oddelil a začal som športovať aj individuálne, pridávať si tréning navyše. Verím, že aj týmto rozhodnutím priblížim workout a športové myšlienky medzi ľudí.

Pomysleli ste už vo svojich začiatkoch, že raz získate titul majstra Slovenska a budete ho aj reprezentovať?

Určite som vtedy na to ani nepomyslel. No keď som sa športovo vyvíjal a titul majstra Slovenska sa stal uskutočnenou realitou, bolo to niečo neskutočné. Niečo ako splnený sen.

Aké boli vaše prvé pocity po zisku titulu majstra Slovenska?

Niečo neskutočne silné a neopísateľné. Keď na niečom „makáte“ neskutočne dlho a potom sa vaša práca zúročí, cítite veľké zadosťučinenie.

Čo by mal človek robiť, aby dosiahol to, čo vy?

Venovať sa športu „čo to dá“. Tak, aby si tréningom neuškodil, ale vyťažil maximum zo svojho tela a času, ktorý sa mu venuje.

Čo pre vás šport znamená? Je to cesta pre každého?

Je to niečo, na čo myslím každý deň. Šport je môj životný štýl, bez čoho si neviem predstaviť deň. Samozrejme, že je šport cesta pre každého. Pri športovaní ide o zdravie a pocity šťastia, ktoré môže prežívať každý, kto športuje.

Aký je váš denný režim?

Pod pojmom denný režim si predstavujem niečo ako prechádzku len tak v prírode alebo si ideme s kamarátmi zabehať, zacvičiť. Spoločná aktivita je niečo, čo buduje priateľstvá a vzťahy. Určite by som nedokázal sedieť doma pred počítačom celý deň ako to vídam u niektorých mladých ľudí.

Kedy sa vám zo športovej prípravy stal životný štýl?

Zo začiatku som to veľmi nevnímal. Bolo to niečo ako cesta za zlepšovaním sa. Postupne som si však sám na sebe uvedomil, že už si bez tréningu neviem predstaviť deň. Bol som nesvoj, keď som necvičil.

Čo si predstavujete pod pojmom „aktívny životný štýl"?

Pod týmto pojmom by som si nepredstavoval vrcholový šport, ale pohybovú činnosť ako bicyklovanie, rekreačné športy. Niečo, čo nás robí šťastnými a napĺňa nás endorfínmi, ako sa zvykne hovoriť. Podľa mňa tam ide o to, aby sme nestagnovali na mieste, ale mali správny a pravidelný pohyb.

K čomu chcete viesť svojich zverencov?

Nabádať ich k väčšiemu pohybu. Od detí až po tých najstarších. Chcel by som byť správnym príkladom pre každého, kto to s pohybom chce začať.

Ako vnímate projekt Športujúce Kysuce?

Ako vynikajúcu príležitosť, ktorá môže prispieť k rozbehu a podpore viacerých športových aktivít v rámci nášho regiónu. Vnímam to aj ako podnet pre začatie výstavby nových športovísk, ktoré v našom regióne chýbajú.

Ako vnímate odkaz Európsky týždeň športu?

Európsky projekt je určite veľkou vecou pre širokú verejnosť. Ide o to, aby sa dostal viac do povedomia, k čomu prispievame aj my teraz. Páči sa mi prepojenie myšlienok Európskeho týždňa športu a Športujúce Kysuce. Heslo „Budujeme imunitu a zdravý životný štýl“ zasiahne a inšpiruje naozaj každého.

Považujete športovanie za prevenciu a budovanie imunity?

Určite áno. V dnešnom svete, keď si ľudia chcú život čo najviac uľahčiť, doplácajú na to, že sa nehýbu, že zabúdajú na prirodzenú potrebu pohybu. Veď skúsme vymeniť auto za bicykel alebo prejdime len tak pešo tam, kam potrebujeme. Bude to o 20 minút dlhšie, ale aspoň pre seba niečo urobíme. V opačnom prípade začnú ľudia vyhľadávať podporu a pomoc lekárov omnoho skôr ako treba. Nehľadajme cesty ľahšie, ale hľadajme cesty zdravšie.