Rozhodnuté! Križovatku v Radoli nepremostia

Prioritou ministerstva je diaľničný privádzač.

25. okt 2020 o 8:55 Radoslav Blažek

Náročné pandemické obdobie a s ním súvisiace tvrdé opatrenia výrazne znížili aj intenzitu dopravy na Kysuciach. Obyvatelia stredných a dolných Kysúc však vedia, že čoskoro ich čakajú extrémne náročné časy.

Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec uvedú do prevádzky v decembri, čo síce odľahčí dopravu medzi Čadcou a Svrčinovcom i priamo v centre Čadce, no problém sa premiestni najmä na radoľskú križovatku, kde sa už dnes tvoria rozsiahle kolóny.

Okolie Kysuckého Nového Mesta tak čaká dopravný kolaps, problémy čakajú aj vodičov, ktorí sa na cestu I/11 napájajú z okolitých obcí.

Iniciatíva D3preEurópu tak prišla s návrhom premostiť kritickú križovatku v Radoli. Podľa starostov a primátorov by však toto riešenie síce vyriešilo tranzit medzi Čadcou a Žilinou, no ešte viac by skomplikovalo napájanie sa áut z obcí a miest na frekventovanú cestu I/11.

Prioritou je privádzač