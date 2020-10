Zlodeji nemajú šancu! Chaty v osadách kontrolujú policajti na koňoch

Doposiaľ neboli zistené krádeže vlámaním.

25. okt 2020 o 11:13 Radoslav Blažek

Aktuálne opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 skomplikovali majiteľom nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu návštevu ich chát a rekreačných chalúp. Opatrenie sa dotklo v najväčšej miere majiteľov nehnuteľností bývajúcich v Českej republike.

Kým počas prvej vlny na jar monitorovali chaty v osadách pohraničnej obce Vysoká nad Kysucou miestni dobrovoľní hasiči, tentoraz sa do kontrol v katastrálnych územiach obcí Makov a Vysoká nad Kysucou, hlavne v ťažko-dostupnom teréne, zapojila aj jazdná polícia.

Podľa slov riaditeľa Obvodného oddelenia policajného zboru v Turzovke Františka Krišicu kontrolujú policajti aj chaty občanov Českej republiky.

„Počas výkonu služby jazdnej polície neboli ich príslušníkmi doposiaľ zistené krádeže vlámaním,“ informoval Krišica.

„V budúcnosti by sme chceli v takýchto kontrolách pokračovať, chceli by sme ich rozšíriť do celej územnej časti obvodu OO PZ Turzovka, a taktiež aby boli vykonávané častejšie ako doposiaľ,“ dodal.