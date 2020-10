Strelili 25 gólov. To sme tu už dlho nemali, hovorí Kamil Koleno

Sme trošku sklamaní z toho, že súťaž sa opäť zastavila. Najmä keď sa nám darilo, hovorí hráč Krásna nad Kysucou.

25. okt 2020 o 17:03 Radoslav Blažek

Rok čo rok sa trápili v koncovke, čo sa odrážalo aj na umiestnení v treťoligovej tabuľke.

Počas nedohranej jesene však zverenci trénera Ľuboša Berešíka nasúkali súperom 25 gólov.

Päť z nich vsietil 26-ročný Kamil Koleno, univerzál, ktorý je využiteľný nielen v útoku, ale aj v zálohe či v obrane. Práve on odpovedal na otázky týždenníka Kysuce...

AJ TOTO SA DOZVIETE - čo je za vysokým počtom gólov v sieťach súperov? - prečo naopak viazla obrana? - ktorý z jeho piatich gólov bol najkrajší, najcennejší?

Jeseň sa skončila predčasne, s Krásnom nad Kysucou ste obsadili piatu priečku. Čakali ste pred sezónou tak dobré výsledky?

Vždy je našim cieľom vyhrávať. Avšak v posledných sezónach nám nikdy nevyšiel úvod tak, ako by sme si to predstavovali. Tento rok sa nám to konečne podarilo. Paradoxom je, že výsledky mohli byť pri troche šťastia ešte lepšie.

Nie je škoda, že sa súťaž zastavila, keď ste boli tak dobre rozbehnutí?