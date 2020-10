Dušičky, na aké si nikto nepamätá

Po iné roky tradične prichádzali na cintoríny aj Kysučania žijúci za hranicami, najmä v Česku. Tento rok majú Dušičky úplne inú podobu. Hranice sa zatvorili, no aj Slováci hroby svojich blízkych pre zákaz vychádzania navštevovať nemôžu.

27. okt 2020 o 6:46 Iveta Hažíková

Po prijatých opatreniach v súvislosti so zákazom vychádzania zostali Kysučania nešťastní. Skôr ako do obchodu, by si to viacerí boli radšej namierili na cintorín urobiť posledné úpravy na hroboch svojich blízkych. Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých majú ľudia v tomto regióne vo veľkej úcte.

K dispozícii je virtuálny cintorín

Mesto Krásno nad Kysucou sa intenzívne pripravovalo na blížiace sa Dušičky. Cintorín tam vykášajú niekoľkokrát v roku, ostatný raz je to vždy 2-3 týždne pred spomínanými sviatkami. Inak tomu nebolo ani tento rok.

Podľa slov primátora Jozefa Grapu ľudia ešte pred zavedením opatrení začali upravovať hroby vo veľkom, o čom svedčia plné kontajnery so starými ozdobami a kahancami z vlaňajška. Okrem 1100 litrových kontajnerov umiestnilo i veľký 7,5 tonový.

„Okrem nádob na zmesový odpad máme i ďalšie na separovaný, do ktorých sa ukladali najmä sklenené kahance. Aj u nás sme dezinfikovali dom smútku. Vzhľadom na to, že máme rozsiahly cintorín s počtom skoro 2200 hrobových miest, už niekoľko rokov na web stránke mesta funguje virtuálny cintorín, kde sa ľudia môžu zorientovať i pripraviť na prípadnú návštevu reálneho cintorína,“ povedal Grapa. Verí, že v čase pandémie, ktorá sa rozšírila aj v ich meste, si ľudia návštevu cintorína nechajú na vhodnejšiu dobu.

Pribudli chodníky

Príprava na Dušičky prebiehala v Radoli podľa slov starostu Antona Tkáčika bežným spôsobom. Išlo o pristavenie kontajnerov, posledné pokosenie cintorínov pred zimou. „Tento rok sme už na jar urobili nový centrálny dláždený chodník v rámci „nového cintorína“ a v uličkách medzi hrobmi vytvorili mlatové – štrkové chodníky. Išlo však o plánovanú aktivitu, ktorá nemala nič spoločné s pandémiou. Riešili sme problém s ílovitou mazľavou hlinou v podloží, ktorá vždy, keď zaprší, vytvára pomerne hlboké blato,“ informoval Tkáčik.

Viacerí dávali prednosť plastom

„V súvislosti so sviatkom u nás takisto tradične vykášame cintorín, umiestňujeme veľkoobjemové kontajnery, ktoré sa opäť zaplnili plastovými ozdobami z minulého roka. Verím, že raz dospejeme do štádia, keď si uvedomíme, že hroby treba zdobiť najmä prírodným materiálom,“ vyjadrila sa starostka Svrčinovca Renáta Majchráková.

Rovnako ako jej kolegov starostov aj ju mrzí, že pre pandémiu ľudia nemôžu navštíviť hroby svojich blízkych. Vo Vysokej nad Kysucou sa takisto venovali koseniu a ďalším prácam na dvoch cintorínoch. Ako skonštatoval starosta Anton Varecha snažili sa všetky práce dokončiť včas. To netušili, že ľudia na ne nebudú môcť chodiť. Takisto dúfa, že tak budú môcť čoskoro urobiť.

Čistili aj dezinfikovali

Čisteniu cintorína sa venovali tiež v Povine. „V jeho najvyššej časti sme našli snáď asi najstarší hrob, ktorý však nie je identifikovaný v našej evidencii. Plánujeme ešte orezanie líp, aby padajúce konáre nespôsobovali škodu na hroboch,“ pridala informáciu starostka Alena Dudeková. Ani tam nezabudli na dezinfekciu nielen domu smútku, ale i celej obce, ktorú vykonali miestni dobrovoľní hasiči.

Turzovka nezostala bokom, čo sa týkala prípravy na blížiace sa sviatky. „Pridali sme nádoby na komunálny, tiež triedený odpad. Čakali sme na lepšie počasie, aby sme mohli upraviť vonkajšiu fasádu Domu poslednej rozlúčky,“ informovala Agáta Machovčáková z Mestského úradu v Turzovke. Mesto Čadca má v správe až štyri cintoríny, ktoré sa takisto dočkali kosenia i kontajnerov.

Mesto vyzvalo ľudí k opatrnosti

Aj v Kysuckom Novom Meste pripravili viac kontajnerov na vyhadzovanie starých ozdôb z vlaňajška. Mesto už predčasom vyzvalo obyvateľov eliminovať kupovanie umelohmotných a plastových dekorácií. Upozornilo na ekologické alternatívy, ktorých je na trhu dostatok. Primátor Marián Mihalda ešte pred prijatím opatrení súvisiacich so zákazom vychádzania vyzval ľudí k opatrnosti a zbytočnému nevystavovaniu sa nebezpečenstvu nákazy vzájomným stretávaním sa a návštevami. „Verím, že tohtoročné Dušičky budú bez komplikácií, strávime ich v tichej úcte a modlitbách za milovaných zosnulých,“ dodal.

Ľudia by nemali opatrenia obchádzať

Ako sa vyjadril minister vnútra Roman Mikulec nik nechce vzbudzovať dojem strachu z razantných zákrokov polície v prípade monitoringu dodržiavania obmedzenia vychádzania. Požiadal, aby sa ľudia nesnažili obchádzať nariadenia a vymýšľať spôsoby, ako sa reštrikciám vyhnúť. Potvrdil, že v súvislosti so zákazom vychádzania, ktorý na Slovensku začal platiť v sobotu, nebudú policajné kontroly na hraniciach okresov. Zdôraznil, že sa spoliehajú na ľudí, ktorí by mali pochopiť, z akého dôvodu sa opatrenia zaviedli.

„V prvom rade si treba uvedomiť, že je vyhlásený núdzový stav, Vláda SR, hlavný hygienik SR a komisia prijali opatrenia proti šíreniu pandémie, na ktorú denne umierajú ľudia. V tejto súvislosti by malo byť prvoradé držať sa prijatých opatrení a čo najviac sa zdržiavať doma,“ povedala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová. Aj to, že polícia bude naďalej kontrolovať dodržiavanie prijatých opatrení vládou tak, ako doposiaľ a v prípade zistenia ich porušení bude každý prípad riešiť individuálne. „Sankcie taktiež zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do 1000 eur a v správnom konaní do 1659 eur. Správne konanie rieši UVZ SR a okresné úrady,“ dodala Bárdyová.