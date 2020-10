Klientov zariadenia pre seniorov otestuje tamojší personál

Pracovníčky sú zaškolené, klientov i seniorov testujú už nejaký čas.

28. okt 2020 o 10:58 Magdaléna Paluchová

Viacúčelové zariadenie pre seniorov Čadca (ďalej ako VZPS Čadca) požiadalo v uplynulých dňoch ministerstvo práce o odmeny pre svojich zamestnancov. Tí podľa riaditeľky Emílie Hanulákovej preukazujú počas celej koronakrízy profesionálne nasadenie.

Ľudia ,,potiahnu" jeden za druhého

Zariadenie podobne ako zvyšok Slovenska v napätí čaká, ako dopadne plošné testovanie. Riaditeľka hovorí, že druhá vlna pandémie je pre zamestnancov náročnejšia, no od marca sa nestalo, že by zamestnanci odmietli nastúpiť do služby, alebo nespolupracovali.

“ Keďže nám vyšší územný celok zabezpečil antigénové testy, využívame ich na testovanie pri stanovených príznakoch ochorenia u klientov i zamestnancov. Zatiaľ nám vyšli všetky negatívne „ Emília Hanuláková, riaditeľka zariadenia

Práve naopak: „Každý sa bojí nielen o seba, o svoje rodiny, ale najmä o našich klientov, pretože si všetci uvedomujeme aké následky má COVID 19 najmä pre starších a chorých ľudí. No musím povedať, že naši zamestnanci zvládajú situáciu s pochopením a zodpovedne. Napriek tomu, že máme PN–ky, zabezpečujeme služby tak, aby nebola ohrozená starostlivosť o klientov. Ľudia potiahnu jeden za druhého aj keď nadčasových hodín je viac,“ vysvetľuje Hanuláková.

Hovorí, že je na svojich zamestnancov pyšná, pretože vie, že situácia v sociálnych zariadeniach je v týchto mesiacoch vypätá a centrá majú problémy.