Primátor Kysuckého Nového Mesta čaká odpoveď od armády

V liste upozornil na to, že celoplošné testovanie nemôžu za takýchto podmienok zvládnuť.Problémom je aj firma Schaeffler s tisíckami zamestnancov.

30. okt 2020 o 13:43 Iveta Hažíková

Primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda informoval listom zástupcov armády o tom, že v ich meste nebudú schopní „vybaviť“ všetkých obyvateľov, ktorí sa majú zúčastniť na celoplošnom testovaní.

Prečítajte si tiež Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta Čítajte

Na základe zosumarizovaných faktov vyplývajúcich z prípravy plošného testovania v Kysuckom Novom Meste a jeho mestských častiach ich upozornil, že pri predpokladanom počte testovacích miest dokážu otestovať maximálne 7 860 obyvateľov. „Naše mesto ich má 15-tisíc. Podľa údajov pilotného, minulotýždňového testovania, na ktorom sa zúčastnilo až 91% obyvateľov je zrejmé, že predpokladaná účasť bude vysoko prevyšovať kapacitu testovacích miest v našom meste,“ konštatoval.

Článok pokračuje pod video reklamou

Možno vás bude zaujímať Štát obci Svrčinovec dlží peniaze, teraz by ich potrebovala Čítajte

Poukázal aj na to, že v ňom sídli firma Schaeffler, jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s približne 5-tisíc zamestnancami. Ide prevažne o obyvateľov iných samospráv. „Preto je vysoký predpoklad, že sa budú testovať práve v našom meste, čo opäť zvýši nárok na kapacitu samotného plošného testovania. Nakoľko jeho priebeh, síce s našou pomocou, koordinuje ministerstvo obrany, obraciam sa na vás so žiadosťou o prehodnotenie daného stavu a zabezpečenie dostatočných, či už personálnych ako aj materiálnych kapacít,“ píše v liste, ktorý adresoval armáde. Dodal, že čaká odpoveď, ako situáciu zvládnuť. Aj to, že sú pripravení byť nápomocní pri riešení tohoto problému.