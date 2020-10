Prehovárali ju, no súťažiť odmietala. Teraz je vicemajsterkou sveta

Cestou na šampionát sa cítila ako vystrašené kuriatko.

30. okt 2020 o 17:05 Radoslav Blažek

Aneta Tichá, vicemajsterka sveta v bikini fitness. (Zdroj: ARCHÍV A.T.)

„Bolo to neuveriteľné, nečakané, fantastické... Už fakt, že som na vyhlásení výsledkov stála vedľa majsterky Európy a teraz už aj sveta, bolo pre mňa nepochopiteľné,“ opisuje svoje pocity pár dní po zisku striebornej medaily z majstrovstiev sveta v bikini fitness v kategórií junioriek Aneta Tichá.

Paradoxom je fakt, že o svojej účasti na svetovom šampionáte sa šokujúco dozvedela len týždeň pred jeho konaním. Veď do 13. októbra ani len netušila, že bojuje o miestenku v reprezentácii.

Chcela cvičiť len pre radosť

Talentovaná 18-ročná Kysučanka si prešla atletikou, tenisom, tancom i florbalom. Keď si v dvanástich rokoch zamilovala železá, bol to len začiatok unikátneho príbehu.

„Činky, to bola naozaj láska na prvý pohľad. Za celý ten čas sa mi nestalo, že by som sa na tréning do fitness centra musela nejako premáhať,“ hovorí Aneta.