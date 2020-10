V Kysuckom Lieskovci otestovali doobeda 350 ľudí

Dve percentá ľudí mali pozitívny výsledok.

31. okt 2020 o 12:51 Radoslav Blažek

V obci Kysucký Lieskovec zriadili dve odberné miesta, obe v hale pri Dome kultúry. Ak by prišli na test všetci občania od 10 do 65 rokov, zdravotníci by vyhodnocovali celkovo 1900 testov.

„Začali sme presne na čas, oba odberné tímy boli kompletné. Zatiaľ prebieha všetko viac-menej bez problémov, až na dlhé rady, ktoré sa tvorili v doobedňajších hodinách aj u nás,“ prezrádza pre týždenník Kysuce Lenka Mizerová, zástupkyňa starostu obce.

Do 12. hodiny otestovali v obci 350 ľudí, zhruba dve percentá z nich mali pozitívny test.

Obe odberné miesta majú od 12. do 13. hodiny prestávku, ktorú využijú najmä na dezinfekciu priestorov.