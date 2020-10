Do Rakovej mieria na test aj desiatky Čadčanov

Ľudí testujú podľa abecedy, pozitívnych je pomenej.

31. okt 2020 o 16:57 Radoslav Blažek

„Všetko ide výborne. Ak to takto pôjde ďalej, budeme mať 110 percentnú účasť,“ hovorí na úvod nášho rozhovoru starosta obce Raková Anton Heglas.

Reaguje tak na fakt, že za testovaním mieria do ich obce aj desiatky občanov z okresného mesta Čadca.

Súvisiaci článok V Kysuckom Lieskovci otestovali doobeda 350 ľudí Čítajte

Hromadia sa najmä na odbernom mieste v základnej škole v časti Trstená. „Bol som sa tam pozrieť okolo 16. hodiny. V tom čase tam podľa našich odhadov malo byť tak maximálne 20 ľudí, no bolo takmer 50. Ide o Čadčanov, ktorí to majú k nám blízko a nechcú čakať v dlhých radoch na odberných miestach v meste,“ vysvetľuje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Celkovo však ide v Rakovej všetko podľa plánu. Ľudia chodia k testom podľa abecedy, celkovo by ich len z obce mali otestovať cca 4000. „Dali sme si tú prácu a každý zo štyroch okrskov sme vypočítali podľa abecedy tak, aby ľudia chodili postupne a nemuseli čakať v radoch. Ak sme mali viac ľudí na niektoré písmenko, tak sme tomu prispôsobili aj ten čas,“ pokračuje Heglas.

Podľa jeho slov žije v obci veľa ľudí s priezviskom Heglasík alebo Kováčik. Na tých si museli vyčleniť aj jednu či dve celé hodiny.

„Verím, že to takto dobre pôjde aj naďalej. Ľudí pravidelne informujeme cez aplikáciu alebo na sociálnych sieťach, aby vedeli, ako to pred odbernými miestami vyzerá. Aj to je ďalší dôvod, prečo sa u nás nevytvárajú výrazné čakacie doby,“ uzatvára starosta.

Pozitívne testovaných je málo. V každom okrsku bolo doobeda od dvoch do šesť potvrdených prípadov.