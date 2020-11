Vyššia pozitivita v okrese je spôsobená aj hranicami, myslí si Jozef Grapa

V Krásne nad Kysucou ide testovanie bez väčších problémov.

1. nov 2020 o 16:26 Radoslav Blažek

Bez väčších problémov prebieha celoplošné testovanie v Krásne nad Kysucou, kde zvládli situáciu po technickej i personálnej stránke.

Mestu prišli pomôcť aj zdravotné sestry z Třinca, lekári – rodáci z Krásna nad Kysucou, ktorí pracujú v Čechách, ale aj študenti lekárskych fakúlt. K dispozícii boli aj lekári a zdravotné sestry, ktoré pracujú priamo v meste.

„V niektorých okrskoch sme za včerajší deň otestovali aj 700 či 800 ľudí. Ale, celkovo to šlo viac-menej bez nejakého čakania v radoch. Ľudí sme informovali aj formou aplikácie, kde bolo za sobotu prihlásených asi 2000 ľudí. Ak bolo nejaké odberné miesto plnšie, avizovali sme im, aby sa presunuli na iné a pod,“ hovorí primátor.

Práve v Zákysučí, kde sa testovalo v miestnej reštaurácií, bolo najviac „prišelcov“ z iných odberných miest. Veď tam odobrali o polovicu viac vzoriek, než tam reálne žije ľudí.

„Môže to byť spôsobené aj tým, že ide o odberné miesto, ktoré je blízko železničnej stanice. Niektorí ľudia tak možno prišli vlakom, autobusom a pod,“ vysvetľuje Jozef Grapa.

Celkovo v meste otestovali v sobotu 3701 ľudí, 2,61 percenta s pozitívnym výsledkom.

Primátor hovorí, že príčinou je aj fakt, že Kysuce hraničia s Českom a Poľskom.

„Množstvo ľudí pracuje v třineckých železiarňach, alebo v zdravotníckych zariadeniach u našich českých susedov. Dobre vieme, že tam je tá situácia dlhodobo zlá,“ tvrdí Grapa.

„Do Poľska zas mnoho ľudí mierilo za nákupmi na trhy a pod. Už predčasne kupovali kvety, vence na hroby. Možno si neuvedomovali vážnosť situácie. Ale toto sú tie príčiny, prečo je infekčnosť okresu Čadca nad priemerom celého Slovenska,“ tvrdí.

Nedeľa je v meste podľa jeho slov pokojná, ľudia chodia na odberné miesta pomenej.

„Nič by sa nestalo, keby sme dnes mali namiesto šiestich odberných miest otvorené len tri. Už som to avizoval vyššie, či môžeme tri zavrieť, no zatiaľ sa to nestretlo s pochopením. Podľa mňa to je chyba, veď aj pre zdravotníkov je to už priveľa a potrebujeme, aby si aspoň trošku oddýchli a prišli nám pomôcť aj o týždeň,“ dodáva Grapa.