Poznáme aj čísla z obce Čierne

Mieru infekčnosti do troch percent starosta očakával.

1. nov 2020 o 17:43 Radoslav Blažek

V obci Čierne prišlo doteraz na celoplošné testovanie odhadom 70 percent ľudí. Celkovo žije v obci 3450 ľudí vo veku od 10 do 65 rokov.

Prečítajte si tiež Vo Svrčinovci našli mŕtveho muža Čítajte

„Všetko prebieha bez problémov. Podobne ako v iných mestách a obciach na Slovensku bol aj u nás sobota náročnejšia, nedeľa je už taká pohodová,“ hovorí pre týždenník Kysuce starosta obce Pavol Gomola.

Ten vyzdvihol aj spoluprácu zdravotníkov, vojakov a dobrovoľníkov. „Hneď od rána sme nabehli výborne. Mali sme výhodu, že už deň či dva pred testovaním sme si vyskúšali spoluprácu v rámci administratívy, trošku sme si to nacvičili,“ vysvetľuje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mieru infekčnosti do troch percent (odhad 2,7 až 3 percenta v obci) očakával. Podobne ako iní starostovia a primátori z regiónu ju pripisuje blízkosti s Českou a Poľskou republikou. Ľudia tak viac migrujú za prácou do Čiech a za nákupmi do Poľska.