Kysuckí hádzanári sú opäť na mŕtvom bode

Sezónu odštartovali výbornými výsledkami.

2. nov 2020 o 8:52 Mário Janík

Hádzanárska sezóna 2020/21 sa ešte ani poriadne nerozbehla a už je opäť pozastavená. Po sľubnom rozbehu boli všetky zápasy aj tréningy odložené na neurčito. Tak ako všetky sféry nášho života, aj športu vystavil „stopku“ tohtoročný fenomén – pandémia ochorenia Covid-19.

Sústredenie v Česku a prípravné zápasy

Letnú prípravu začali hráči Hádzanárskeho oddielu MŠK Kysucké Nové Mesto v auguste. Tradičné sústredenie mužstva v Komorní Lhotce pri Karvinej sa z dôvodu zlej epidemiologickej situácie v regióne neuskutočnilo. Z rovnakého dôvodu boli zrušené i turnaje v Zlíne a v Kopřivnici. Preto bola využitá alternatíva v podobe sústredenia v oravskej Krušetnici.

Prečítajte si tiež: Do Slovana prestúpil za lopty, zarábal ako robotník Čítajte

Počas pobytu sa tréneri zamerali na rozvoj sily, rýchlosti, obratnosti, kondície, ale aj všetkých herných činností. Počas druhého prázdninového mesiaca boli naplánované i viaceré prípravné zápasy, no kvôli zhoršujúcej sa situácii boli zrušené. Išlo napríklad o duely s Novými Zámkami, ktoré mali odohrať dorastenci, starší i mladší žiaci. Rovnako dopadli i plánované stretnutia so Stupavou, a tak sa hráči stretli len so súpermi z blízkeho okolia – z Čadce, Považskej Bystrice či Martina.

Starší žiaci v úvode sezóny dominovali

Podľa úvodných zápasov hráči HO MŠK KNM predviedli, že príprava nebola a márna a podávali skvelé výkony. Ako prví vstúpili do ligového kolotoča starší žiaci v sobotu 5. septembra. Do zastavenia súťaží stihli v Krajskej lige Trenčianskeho a Žilinského kraja odohrať štyri zápasy, v ktorých nepocítili trpkosť prehry a v tabuľke sú s prehľadom na čele súťaže. Postupne zdolali MŠK Považská Bystrica A, MŠK Považská Bystrica B, MHáK Martin a HK Kúpele Bojnice. Na plánované zápasy s THA Martin a SMF Žilina v sobotu 10. októbra už nenastúpili.

Mladší žiaci prehrali len jeden zápas

Mladší žiaci, ktorí hrajú rovnakú súťaž ako starší, si svoju zápasovú premiéru pripísali 12. septembra. Rovnako ako ich starší kolegovia, stihli odohrať štyri zápasy. V nich zaznamenali tri víťazstvá a jednu prehru. Víťazstvá zaknihovali proti SMF Žilina, MHáK Martin a MŠK Považská Bystrica B. Nad ich sily bol celok MŠK Považská Bystrica A. Posledné dva zápasy stihli odohrať cez víkend pred pozastavením súťaží.

Dorastenci po vysokých výhrach na čele

Prečítajte si tiež: V Třinci sa opäť udomácnil. Draftovaný Kysučan urobí čokoľvek pre titul Čítajte

Poslední vstúpili do herného (bohužiaľ už „zaseknutého“) kolotoča dorastenci hrajúci Druhú ligu zmiešaného dorastu. Vo svojich dvoch zápasoch dokázali vysokými víťazstvami zdolať Trnavu i Pezinok a usadiť sa na čele tabuľky. Plánovaná cesta do Dunajskej Stredy v nedeľu 10. októbra sa už neuskutočnila.

Veríme, že súťaže sa počas tejto sezóny ešte rozbehnú, je tu však viacero otáznikov. Dokážu mladí Kysučania nadviazať na sľubný rozbeh, keď je tréningový proces pozastavený? Záleží len na sebadisciplíne jednotlivcov, či sa budú individuálne udržiavať v kondícii podľa pokynov trénerov „na diaľku“. Aká dlhá bude odmlka a ak sa súťaže spustia, či rýchly vstup do zhusteného zápasového rytmu budú zvládať hráči aj po zdravotnej stránke. S podobnými problémami síce bojujú aj ostatné družstvá, no až zvládnutie pandémie v našej krajine dá na tieto otázky odpoveď.

Dovtedy držíme chlapcom, trénerom, funkcionárom i rodičom palce, prajeme pevné zdravie a veľa trpezlivosti a tešíme sa na čo najskorší návrat na palubovky.