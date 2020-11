Čadca bodovala na jeseň len dvakrát. Mladíci sú však prísľubom do budúcna

Pracovať musíme stále na všetkom, hovorí Tomáš Tlelka.

3. nov 2020 o 11:07 Marián Masaryk

Čadčianski futbalisti stihli pred prerušením jesennej časti tejto sezóny odohrať dvanásť zápasov v TIPOS III. lige Stred. Vyhrali len dvakrát a získali šesť bodov, čo ich radí na štrnáste miesto zo šestnástich tímov.

Je to lepší výsledok ako pred rokom, ale trápili ich podobné problémy s kádrom. Navyše, pribudli k tomu prísnejšie protipandemické opatrenia. O situácii v klube hovoril kapitán mužstva Tomáš Tlelka.

Predsezónny cieľ neskončiť v tabuľke poslední zatiaľ napĺňate. Ste spokojní s vaším umiestnením?

Spokojní určite nie sme, lebo v niektorých zápasoch sme mohli dosiahnuť viac.

Kým pred rokom ste v 15 zápasoch nazbierali 9 bodov, teraz máte 6 bodov po 12 dueloch. Máli sa vám to alebo sa nedalo dosiahnuť viac?

Myslím si, a zhodneme sa viacerí, že o pár bodov viac sme mohli mať.

Do sezóny ste sa prihlásili na poslednú chvíľu a prakticky s nezmeneným kádrom. Ako hodnotíte výkony v jednotlivých zápasoch?

Prečítajte si tiež: Do Slovana prestúpil za lopty, zarábal ako robotník Čítajte

Začiatok prípravy a aj sezóny bol pre nás ťažký. Bolo to ovplyvnené tým, že chalani dlhšiu dobu nehrali pre koronakrízu. Ale svojím prístupom k tréningovým povinnostiam, keď chodili na tréningy v dobrom počte, sa postupne zlepšovala ich kondícia. Mohli sme nacvičovať herný štýl, ktorý chceme preferovať, čo sa postupne ukazovalo aj v zápasoch. Niekedy sme hrali dobre a mali sme veľa šancí, napríklad v zápase proti Martinu, ale prehrali sme a to nás mrzelo. Na druhej strane, nevychádzali nám zápasy na juhu Slovenska. Odohrali sme v nich dobre vždy iba jeden polčas a to bolo málo na zisk čo i len bodu. Táto nevyrovnanosť v zápasoch je určite ovplyvnená aj mladosťou a neskúsenosťou hráčov.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: - Ktorí mladí hráči ukázali na jeseň potenciál? - Koľko bodov chcú Čadčania získať na jar? - Vyčerpali už dotáciu od mesta? - Chystajú niečo na 100. výročie založenia klubu?

Článok pokračuje pod video reklamou

Strelili ste najmenej gólov v lige. Prečo ste sa opäť trápili v koncovke a čo sa s tým dá robiť do jarnej časti?