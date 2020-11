Trizov príbeh: Kariéru mu zničil alkohol, dnes je úspešným manažérom a podnikateľom

Ľubomír Trizuliak nám porozprával inšpiratívny príbeh o tom, ako sa chopil druhej šance a stal sa úspešným človekom.

4. nov 2020 o 14:13 Radoslav Blažek

Futbalovo vyrastal s Ľubomírom Michalíkom, považovali ho za obrovský talent. Ako 17-ročný obliekol dres futsalovej reprezentácie, pri svojom debute strelil dva góly vicemajstrom Európy z Poľska.

Kým kamarát Mecho to dotiahol až do Premier League, jeho športovú kariéru zničil alkohol. A podľa jeho slov bolo ešte horšie. Zásadné rozhodnutie prišlo, keď mu manželka dala na výber: rodina alebo alkohol.

Rozhodol sa správne. Hoci už neprerazil v športe, z umývača pohárov sa postupne vyšplhal až na manažéra najprestížnejšej reštaurácie v Liverpoole a dnes podniká vo viacerých sférach.

Čadčan Ľubomír Trizuliak (37) vo veľkom rozhovore pre týždenník Kysuce inšpiratívne hovorí o tom, ako sa chopil druhej šance a stal sa úspešným a spokojným človekom...

AJ TOTO SA DOZVIETE - či Trizo neľutuje, že si športovú kariéru pokašľal alkoholom - ako kedysi podľa jeho slov pil aj čučo a dnes vypľúva drahé vína - ako sa z umývača pohárov stal úspešný manažér TOP reštaurácie v Liverpoole - s akým alkoholom to prehnal Ronald Koeman - ktorý anglický reprezentant mu povedal, nech donesie hocijaké víno - aj z Tesca - o čom sa rozprával s úspešným biznismenom a šéfom FC Liverpool Petrom Mooreom - v čom dnes podniká, aké sú jeho ďalšie plány - celý rozhovor nájdete aj v aktuálnom vydaní týždenníka Kysuce

Nepije už šesť rokov

Ľudia na Kysuciach vás poznajú ako výborného futbalistu a futsalistu. Zahráte si ešte?

Pre problémy s nohou som musel dva roky nútene pauzovať. Ale chcem opäť začať. Síce už budem mať 38 rokov a nepatrím tak medzi najmladších, no podľa mňa sa futsal dá hrať aj do päťdesiatky. Samozrejme, keď sa človek udržuje. Nie je to ako veľký futbal, na ten si už netrúfam. Vo futsale človek vystrieda, celkovo to nie je tak o behaní, ale skôr o hlave. Určite chcem prísť na memoriál nášho veľkého kamaráta Vlada Mudríka, ktorý s chalanmi plánujeme na december. Rád by som si zahral, veď za tie roky som kvôli pracovným povinnostiam nebol ani na tradičnom Štefanskom pohári v Čadci.

Vyrastali ste s Ľubomírom Michalíkom. Ľudia o vás hovoria ako o veľkom talente. Ako to, že ste to nedotiahli niekde vyššie?

Keď sa to hovorí, možno to je aj pravda. Na rovinu, ja som to pokašľal s alkoholom, s rôznymi partiami a pod.