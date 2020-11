Zdravotníci zareagovali na výzvu riaditeľa Kysuckej nemocnice

Prihlásil sa aj kňaz, ktorý bude pracovať ako ošetrovateľ.

4. nov 2020 o 10:07 Iveta Hažíková

Riaditeľ Kysuckej nemocnice vzhľadom ku kritickej situácii súvisiacej s nedostatkom lekárov a zdravotníckeho personálu prosil o pomoc aj prostredníctvom sociálnych sietí.

„Prosíme o pomoc zdravotníkov - lekárov, zdravotné sestry, sanitárov, ošetrovateľov, ktorí ešte môžu pomôcť našim preťaženým zdravotníkom pri ošetrovaní pacientov. Situácia v našej nemocnici je veľmi vážna, pacientov neustále pribúda. Prekročili sme kapacitu reprofilizovaných lôžok, sme nútení vytvárať ďalšie,“ informoval na sociálnej sieti riaditeľ Martin Šenfeld.

Zareagovalo vyše tridsať ľudí

Výzva sa neminula účinku. Ako informoval Šenfeld na svojej FB stránke za posledný týždeň sa im prihlásilo neuveriteľných 32 „pomocníkov“. „Aj keď je náročné odrazu sa adaptovať na nové prostredie a vyžaduje si to dávku odvahy a trpezlivosti, veríme, že spoločnými silami prekonáme toto ťažké obdobie pre našu nemocnicu.

Medzi vami sú silné príbehy lásky. Ide o lekárky a sestry, ktoré prišli pomôcť napriek tomu, že sú matkami malých detí a musia takto načas obmedziť svoje materské povinnosti. Prihlásili sa študenti lekárskych fakúlt a iných zdravotníckych povolaní, ktorí neváhali napriek dištančnej výučbe reagovať na našu prosbu. Urobili tak dobrovoľný záchranár, pre ktorého je pomáhať ľuďom poslaním, tiež učiteľky – zdravotné sestry, ktoré idú príkladom pre svojich žiakov. Ozval sa dokonca kňaz, ktorý bude u nás pracovať ako sanitár,“ neskrýva obdiv a úctu k týmto ľuďom riaditeľ.

Riaditeľ neskrýva veľkú vďačnosť

Ako vraví nie všetky príbehy týchto ľudí pozná osobne, ale sú pre nemocnicu a pacientov obrovským povzbudením a nádejou. Takáto odpoveď prišla napríklad od jednej lekárky pracujúcej v Bratislave: „V novembri by som si chcela zobrať pár dní dovolenky, ak mi to môj zamestnávateľ umožní. Rada v tom čase prídem pomôcť Kysuckej nemocnici aspoň na tých pár dní, ak by to nejako pomohlo.“ Ako dodáva riaditeľ: "Určite pomôže. Všetkým ďakujem z celého srdca. Aj vďaka týmto ľudom je svet krajší.“