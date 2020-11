Zanedbali mu liečbu, ledva chodil. Napriek následkom stále strieľa góly

Keby mal lepšiu starostlivosť, mohol ešte hrať na najvyššej úrovni.

6. nov 2020 o 9:27 Marián Masaryk

Predčasne ukončenú jesennú časť tejto sezóny V. ligy Skupina A strelecky ovládol so 16 gólmi v 11 zápasoch v drese ŠK Čierne.

Dvadsaťpäťročný žilinský rodák a odchovanec miestneho futbalového klubu Peter Puček strelil takmer polovicu gólov svojho tímu, ktorému úvod ročníka 2020/21 veľmi nevyšiel. Jemu osobne sa darilo napriek tomu, že ešte stále sa úplne nezotavil zo zranenia spred niekoľkých rokov. Výrazne mu skomplikovalo život.

Pre zanedbanú liečbu takmer skončil s futbalom

Strelecky sa vám na jeseň darilo. Čím si to vysvetľujete?

Je to asi tým, že môj problémový členok vyzerá čoraz lepšie a v zápasoch ma už toľko nebolieva. V začiatkoch som sa necítil dobre na ihrisku, stále ma to bolelo. Po tretej operácii sa cítim stále lepšie a futbal mi viac chutí. Zdravotne som na tom omnoho lepšie ako v predošlých sezónach, v ktorých ako keby som hral len s jednou nohou. Chcel som však stále hrať. Posledná operácia mi pomohla. V zápasoch už je to dobré, ale po zápasoch ešte nie. Stále tam cítim nejakú bolesť a v kĺbe to dobre nesedí. Robím všetko pre to, aby to bolo v poriadku a mohol som stále hrávať futbal.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: - Aké vážne bolo jeho zranenie - Čo kluboví lekári zanedbali - Prečo musel prestať hrať futbal profesionálne - Prečo dal prednosť Čiernemu pred ponukami z druhej a tretej ligy? - Čo doniesol spoluhráčom za štyri góly v zápase?

Ako vznikli vaše vlečúce sa problémy s členkom?