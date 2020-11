Infekčnosť na Kysuciach klesla. Primátori varujú pred hranicami

Najväčší pokles zaznamenalo mesto Turzovka.

8. nov 2020 o 22:00 Radoslav Blažek

Vláda Slovenskej republiky a konzílium odborníkov sa ihneď po prvom kole celoplošného testovania dohadovali, ktoré okresy si testovanie zopakujú. Padali rôzne návrhy, epidemiológovia hovorili napríklad o 1,5 percentnej hranici, premiér tlačil túto hranicu smerom nadol.

Región Kysúc a okres Čadca zvlášť mohol byť úplne pokojný, veď počas prvého kola zaznamenal najhoršie čísla na Slovensku, a tak druhé kolo testovania ho nemohlo obísť! Infekčných bolo až 3,22 percenta ľudí. Aj preto Kysuce pútali pozornosť odborníkov.

Uvítali by mobilnú odberovú jednotku

Hoci sa podiel infekčných oproti minulému týždňu výrazne znížil, Kysuce podľa predbežných čísel opäť skončili nad priemerom Slovenska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Kysucká nemocnica prestala prijímať pacientov s covidom Čítajte

V Čadci na šestnástich odberových miestach otestovali za víkend v rámci operácie Spoločná zodpovednosť 12492 osôb. 136 z nich malo pozitívny výsledok, miera infekčnosti je tak 1,08 percenta. Pre porovnanie, v rámci prvého kola otestovali 14514 ľudí, pozitívny výsledok malo 412 z nich.

Milan Gura, primátor mesta Čadca, vnímal klesajúce čísla pozitívne. „Ukázali sme, že sme v tom spolu a spoločne to aj zvládneme. Na operácii Spoločná zodpovednosť sa počas víkendu v meste Čadca podieľalo 140 osôb. Ďakujem všetkým: profesionálnym vojakom, príslušníkom policajného zboru, zdravotníkom, administratívnym pracovníkom a tiež vám všetkým, ktorí ste prišli,“ ďakoval primátor.

V Čadci sú v prípade potreby pripravení zorganizovať aj prípadné tretie kolo testovania. „Čakáme, čo povie vláda a odborníci. My sa prispôsobíme. Viac by sme však uvítali mobilnú odberovú jednotku a cielené testovanie. Ale, samozrejme, v prípade potreby sme pripravení byť súčinní. Tieto dva týždne nám dali mnoho skúseností. Ak bude treba, pustíme sa do príprav,“ povedal Marián Kráľ, hovorca mesta Čadca.

Podľa jeho slov však vo vedení okresného mesta panuje zhoda, že oveľa dôležitejšie je, aby boli ľudia zodpovední, dodržiavali opatrenia a pozitívne testovaní ostali v karanténe.

„Navyše, žijeme v prihraničí, a tak je veľmi dôležité, ako to bude vyzerať na hraniciach. Celé Slovensko urobilo všetko pre to, aby sa situácia zlepšila. Je dôležité, aby sme si nákazu opäť nedovážali spoza hraníc,“ zdôraznil Kráľ.

Pomohol aj čiastočný lockdown

V Krásne nad Kysucou otestovali v rámci druhého kola 4380 ľudí. 32 z nich malo pozitívny test, miera infekčnosti sa rovná 0,73 percentu. Pre porovnanie, pred týždňom tu otestovali 4552 ľudí, 115 bolo pozitívnych prípadov, čo predstavovalo 2,52 percenta.

Jozef Grapa, primátor Krásna nad Kysucou však podobne ako jeho kolegovia, primátori ostatných kysuckých miest povedal, že kľúčom vývoja do ďalších týždňov môžu byť opatrenia na hraniciach.

„Mňa mrzí, že kontroly na hraniciach sa spúšťajú až od 15. novembra. V expresnom čase sme pripravili celoplošné testovanie. Všetky obce a mestá robili, čo bolo v ich silách. Aj preto sa mali urobiť opatrenia na hraniciach oveľa rýchlejšie,“ zdôraznil Grapa.

Za znížením mieri infekčnosti nevidí len celoplošné testovanie. „Samozrejme, výrazne to pomohlo. Ale k lepším číslam sme sa dostali aj vďaka čiastočnému lockdownu. Navyše boli prázdniny, aj deti z materských škôl či prvého stupňa základných škôl ostali doma. Celkovo bol ten pohyb ľudí výrazne nižší,“ pokračoval.

Treba vyhodnotiť, čo testovanie prinieslo

Predbežné čísla (presné boli po redakčnej uzávierke) v Kysuckom Novom Meste vypovedajú o tom, že v meste počas víkendu otestovali spolu 8760 ľudí. Pozitívnych bolo 81 z nich, čo predstavuje mieru pozitivity 0,92 percenta.

Pre porovnanie, pred týždňom otestovali 8803 ľudí, miera infekčnosti dosiahla 2,08 percenta.

Priebeh testovania bol podľa primátora pokojný. „Netvorili sa rady, ľudia chodili priebežne. Občas síce bol nával, ale zvládlo sa to oveľa lepšie ako pred týždňom. Na konci vypukla eufória, odberné tímy si spoločne aj zatancovali,“ prezradil pre týždenník Kysuce Marián Mihalda.

Podľa jeho slov by sa nemalo ihneď púšťať do ďalšieho celoplošného testovania. „Ľudia, zdravotníci sú unavení. Teraz by mali prísť na rad odborníci, nie politici, ktorí povedia, aký to malo efekt. Malo by sa naozaj vyhodnotiť, čo testovanie prinieslo. Až potom treba realizovať ďalšie kroky,“ doplnil primátor Kysuckého Nového Mesta.

Infekčnosť v Turzovke rapídne klesla

Najlepšie čísla oproti prvému kolu celoplošného testovania zaznamenalo mesto Turzovka. Prirodzene, veď pred týždňom sa tu miera pozitivity vyšplhala na 4,89 percenta. Vzorku v rámci prvého kola odobrali 3888 osobám, s certifikátom o pozitívnom výsledku odišlo z odberných miest 190 z nich.

V druhom kole prišlo na test 3700 ľudí, odhadom len jedno percento z nich malo pozitívny výsledok.

„Hoci sme nad priemerom Slovenska, ten výsledok je oproti minulotýždňovým číslam zásadne rozdielny. Priebeh druhého kola testovania bol hladký. Tímy boli už zohrané, ľudia skúsenejší, nezachytili sme žiadne problémy,“ informovala Agáta Machovčáková, hovorkyňa mesta Turzovka.

Podľa je slov robili všetci ľudia, zdravotníci, dobrovoľníci všetko pre to, aby obe kolá testovania zvládli.

Prípadné tretie kolo by podľa vedenia mesta nemalo zmysel. Väčší dôraz by sa mal klásť na kontroly na hraniciach.

„Susedíme s Českom, celý región aj s Poľskom, čo výrazne ovplyvňuje epidemiologickú situáciu. Určite sa na to treba zamerať,“ myslí si Machovčáková.

„Najdôležitejšie však je, aby ľudia dodržiavali opatrenia. Podstatné je, aby tí, ktorí mali pozitívny test, ostali doma v karanténe. Určite treba zvýšiť aj kontroly, aby sa zabránilo šíreniu nákazy nezodpovednými osobami,“ dodala na záver.