Strojčeky v ušiach nenosia, potrebujú najmä veľa lásky

Hluchotou netrpia len ľudia, „mamka“ dalmatínka priviedla nedávno na svet až päť takýchto šteniatok. Okamžite sa stali hviezdami sociálnych sietí.

10. nov 2020 o 5:55 Iveta Hažíková

Michaela Chrenová nie je síce Kysučanka, no tento región dobre pozná, keďže ním často prechádza so svojimi štvornohými zverencami na výstavy do Poľska. Pri náhodnom stretnutí s ňou a jej „bodkovanými krásavcami“ sme sa dozvedeli aj veľa zaujímavostí o hluchých psíkoch.

V Banskej Bystrici v súčasnosti vlastní chovateľskú stanicu Werewolves Cascade s dalmatíncami. „Psíkom sa venujem od dieťaťa. Môj prvý bol kríženec slovenského kopova s jagteriérom. Volal sa Dino. Bohužiaľ, bol s nami len 4 roky, ale veľa ma naučil,“ spomína. Druhým bola sučka Sirka, išlo o kríženca slovenského kopova s dalmatíncom. Popri nej sa Michaela venovala aj mnohým psíkom v útulku v Zlatých Moravciach, kde chodila pomáhať. „Naučila som sa tam veľa o práci so psami, ale aj ľuďmi. Jednoduchšia je práca s psíkmi, u nich človek vie, čo má čakať,“ konštatuje.

Problém s hluchotou majú zvlášť dalmatínci