Nevie si predstaviť deň bez športovania

Imunitu si buduje športovaním a správnou stravou.

10. nov 2020 o 9:44 Tomáš Urbaník

Športuje od útleho detstva a ako sama hovorí, nevie si predstaviť deň bez obľúbenej športovej aktivity. Nedávno zasahovala v prvej línii počas veľkého pretestovania národa a plne si uvedomuje, čo nevyhnutne potrebujeme pre zdravie ale aj majstrovským športový výkon. Alexandra Kocúrová.

Kto vás priviedol k športu?

K športu mňa aj moju sestru odmalička viedli rodičia. Dá sa povedať, že obaja sú športovo založení, otec robil dlhé roky atletiku a hrával futbal. My sme vedeli už ako dvojročné a trojročné plávať alebo lyžovať. Mali sme vďaka našim rodičom aktívne detstvo.

Snívali ste o tom, že budete úspešná športovkyňa?

Myslím si, že už od detstva snívame o tom, ako raz niečo veľké dosiahneme. Pri všetkom, čo som robila, som sa vždy chcela posúvať vpred, napĺňať svoje ciele. No a s florbalom sa mi to podarilo, keď sme sa stali majsterkami Slovenska či vyhrali Európsky pohár.

Spomeniete si ešte na prvú eufóriu po zisku majstrovského titulu?

Veľmi dobre si na to pamätám. Stalo sa to po zmene tímu, keď som prestúpila do ŠK 98 Pruské. V tej sezóne som si musela prejsť všeličím, ale na konci išlo o neopísateľný pocit.

Čo pre vás znamená šport dnes?

Šport tvorí veľkú časť môjho života. Dá sa povedať, že som na ňom takpovediac závislá. Neviem si predstaviť deň, keď by som pre seba niečo neurobila. Naozaj čokoľvek, pretože viem, že ak by som to neurobila, zaspávala by som s veľmi zlým pocitom.

Momentálne ste mimo extraligového kolotoča. Čo vám chýba najviac?

Súťaženie, súperenie, spoluhráčky z klubu aj reprezentácie. Asi všetko. Ako každý športovec, aj ja chcem vždy vyhrať a ten pocit cesty za víťazstvom či samotné víťazenie mi tiež veľmi chýba.

Kedy sa stalo športovanie vaším životným štýlom?

Asi keď som v pätnástich rokoch dosť schudla. Nielenže som sama chcela, ale aj v športe to bolo lepšie. Dá sa povedať, že som odvtedy nabehla na disciplínu, ktorá by ma mala udržiavať vo forme dlhodobo.

Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie Športujúce Kysuce?

Všetky mená a príbehy športovcov, ktorí sa spojili pre túto myšlienku a mne osobne ešte aj podujatie Športovec roka, ktoré som mala tú česť moderovať. Bol to pre mňa veľmi špeciálny pocit a zážitok vidieť športovcov „z druhej strany“ pódia.

Čo si predstavujete pod pojmom zdravý životný štýl?

To je presne to, čo som spomínala, že človek má pre seba niečo urobiť každý deň. Prechádzka, fitko, športovanie. Ja si myslím, že si každý môže nájsť ten čas, aby aspoň 5-6 razy v týždni vykonal aktivitu prospešnú pre jeho telo a zdravie.

Ako vyzerá váš osobný denný režim?

Mám presný režim, podľa ktorého idem. Raňajky, obed, večera, všetko si plánujem a pripravujem. Okrem bežných vecí, ktoré robí väčšina z nás počas dňa, sa každý deň snažím venovať cvičeniu vo fitness centre alebo inej športovej aktivite. Veľmi rada bicyklujem.

Aké je vaše obľúbené jedlo?

Vločky s tvarohom, banánom a arašidovým maslom.

K čomu by ste viedli svoje deti alebo zverencov?

Rozhodne ku správnej strave a k aktívnemu športovaniu. Strava aj pohybová aktivita by mali byť pestré. Ak sa hovorí, že 80 % brucha sa varí v kuchyni, tak je to pravda. Nesúvisí to len s pekným bruškom, ale aj s celkovým pocitom, silnou imunitou a kvalitným športovým výkonom. Ak chceme byť zdraví a pravidelne sa hýbať, mali by sme sa dobre stravovať.