Hneď v prvom zápase vyslali signál, že nebudú len do počtu

Futbalisti Dunajova si pri návrate neviedli zle.

11. nov 2020 o 8:15 Marián Masaryk

Štart Dunajov má za sebou prvé zápasy po návrate do mužskej súťaže. V siedmej lige Oblastného futbalového zväzu Kysúc mu priebežne patrí predposledné piate miesto v tabuľke so ziskom piatich bodov z jedenástich duelov.

Po dobrom úvode vytriezvenie

„Ako nováčik sme sa snažili dať dokopy konkurencieschopné mužstvo v dostatočnom predstihu pred začiatkom súťaže, čo sa nám však nepodarilo ideálne. Chceli sme mať kostru zloženú z domácich hráčov a vhodne mužstvo doplniť s hráčmi z okolitých dedín. Nie každý, kto s nami začal trénovať, mal neskôr aj záujem pokračovať, a tak sme nakoniec dopĺňali súpisku aj počas ostrej súťaže. To negatívne ovplyvnilo zohratosť a taktiku," povedal kapitán mužstva Jakub Jančík.

Prečítajte si tiež: Zanedbali mu liečbu, ledva chodil. Napriek následkom stále strieľa góly Čítajte

Dunajov odštartoval ročník víťazstvom, ktoré bolo aj jeho jediným v jeseni. „Do prvého zápasu so Snežnicou sme nastúpili s odhodlaním a bojovnosťou. Chceli sme sa dobre odraziť do súťaže a vyslať signál, že nebudeme len do počtu. Zápas sa vyostril a emočne nezvládol tak z našej strany, ako aj zo strany súpera a rozhodcovskej trojice. Napriek všetkým okolnostiam sme ho dokázali v závere rozhodnúť v náš prospech. Neskôr sa však ukázalo, že negatívny obraz z prvého zápasu sa s nami ťahal počas takmer celej jesennej časti,“ priznal Jančík. Ukázalo sa to hneď v ďalšom dueli.