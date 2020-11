Tréner o ňom povedal, že nevie hrať futbal. Lata vystrieľal postup Třincu aj Moldave

Profi kariéru ukončil Tomáš Gavlák pre utrhnutú achilovku.

11. nov 2020 o 15:24 Radoslav Blažek

To je ale lata, znela kritika na jeho adresu z radov divákov na jednom zo zápasov mestskej ligy. Pod touto prezývkou roky hviezdil na futbalových trávnikoch. Najskôr bol pilierom obrany, v drese Zlína si aj odkrútil jediný prvoligový štart.

Tréner Štefan Zaťko však v ňom správne videl typického šestnástkového zakončovateľa. Nebyť jeho, nikdy by Třincu a Moldave nad Bodvou nevystrieľal postup do druhej ligy. Rozprávali sme sa s 35-ročným Tomášom Gavlákom...

Deväť zápasov, dvanásť gólov. V drese FK Slávia Staškov ste stále vo výbornej forme...

Šliapeme ako kolektív. Raz sa darí jednému, potom druhému. A forma? Nesťažujem si, ale vždy to môže byť ešte lepšie.

AJ TOTO SA DOZVIETE - ktorý tréner o ňom povedal, že nevie hrať futbal - akú odmenu dostal, keď bol v Třinci najlepším strelcom súťaže - či nemal ťažké srdce na trénera Hoftycha, že mu nedal viac šancí v prvej lige - čo mu znechutilo futbal - koľko zarábal, keď bol profesionálom - ako si zvykal na bežný život - prečo by už nepomohol treťoligovej Čadci - celý text nájdete aj v aktuálnom vydaní týždenníka Kysuce

V tabuľke to už však nevyzerá ako pred rokom, keď ste kraľovali celej štvrtej lige...

To je pravda. Minulá sezóna nám vyšla nadplán. Škoda, že prišla prvá vlna koronavírusu a súťaž sa nedohrala. Štvrtá liga má svoju kvalitu, nemôžete od nás očakávať, že budeme pravidelne na prvom mieste. Dlho sa netrénovalo, chvíľu trvalo, kým sme sa zohrali. Niektoré zápasy sme odohrali horšie, iné zas lepšie. Súťaž bola opäť ukončená v čase, keď sme sa dostávali do hernej pohody. Ale celkovo má liga naozaj kvalitu. Súperi sa vedia posilniť, už je to úplne o niečom inom.

Pre pozitívny prípad v kádri vášho súpera z Dolného Kubína ste na začiatku jesene museli nútene pauzovať. Ako ste prežili karanténu?