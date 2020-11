Pandémia opäť zasiahla aj zrakovo postihnutých

Tento rok priechody pre chodcov vymenili za mediálny a on-line priestor.

12. nov 2020 o 8:34 Iveta Hažíková

Druhá vlna je pre nevidiacich a slabozrakých o čosi jednoduchšia v tom, že už majú akú - takú predstavu o tom, čo ich čaká, dokážu sa preto na to lepšie pripraviť. Smutní sú z toho, že museli oželieť viaceré tradičné akcie a podujatia. Aj vďaka ľudskej spolupatričnosti sa však vydarila napríklad Biela pastelka.

Podľa vyjadrenia tajomníka Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)v Čadci Petra Haladu kontakt s členmi udržiavajú aj v tomto období. „Poskytujeme im pomoc v rámci našich možností, ak na to naše sily nestačia, smerujeme ich na jednotlivcov či organizácie, ktoré požadované kompetencie majú. Naďalej ich upozorňujeme na aktuálne zmeny v sociálnej legislatíve, distribuujeme informácie o tom, ako sa v období obmedzení môžu kontaktovať (skupinové hovory, sociálne siete, komunikačné aplikácie). Tiež zabezpečujeme poradenstvo, ako s nimi pracovať, ale aby to bol čas využitý naozaj naplno, posielame tipy na aktívne trávenie karantény (zvukové knihy, e-knihy, on-line koncerty, divadelné predstavenia, filmy s audiokomentárom, podcasty na najrôznejšie témy, možnosti IT technológií a pod.),“ priblížil formy pomoci Halada.

Prešli na dištančnú formu

Ako vraví sociálne služby, sociálnu rehabilitáciu i sociálne poradenstvo poskytuje ÚNSS nepretržite. „Pre ochranu zdravia našich zamestnancov i členov a klientov sme však od 26. októbra opäť pristúpili k dištančnej forme, uprednostňujeme telefonickú a e-mailovú komunikáciu, využívame sociálne siete. Potrebné materiály zasielame poštou, príp. ich osobne odnášame a vkladáme do schránok,“ informoval.

Úspešná Biela pastelka

Tretí septembrový piatok už tradične patrí Bielej pastelke. Ako konštatoval Halada: „Je to malý krok pre darcov, ale veľký skok pre nevidiacich a slabozrakých.“

Na uliciach bolo 23 tímov v rovnakých tričkách, s pokladničkou v ruke, informačnými letákmi vo vrecku, stovkami spiniek v tvare bielej pastelky. „Ráno sme ich mali rovných 1700, večer nám ostali len odrobinky. Je to výsledok práce našich funkcionárov, členov i sympatizantov. Najmä však zodpovedných pedagógov a dobrovoľníkov zo sedemnástich partnerských škôl z Čadce, Turzovky, Krásna nad Kysucou, Skalitého, Čierneho a Oščadnice,“ vyzdvihol úspešnú akciu Halada.

Plánovali ďalšiu pomoc pre rodičov postihnutých detí

Členovia únie plánovali podľa slov Haladu nadviazať na vlaňajší projekt s názvom Keď chcem byť úspešný, musím byť vzdelaný, ktorý rodičom najmenších nevidiacich a slabozrakých členov priblížil problematiku zrakového postihnutia v rámci školského systému. „Špeciálni pedagógovia poukázali na rozdiely medzi inkluzívnym vzdelávaním a vzdelávaním na špeciálnych školách pre deti so zrakovým postihnutím, ponúkli ucelené informácie z oblasti legislatívy, tyflopedagogiky, tyflodiagnostiky a možných kompenzácií. Na túto tému sme si chceli posvietiť aj tento rok. Opäť sme plánovali niekoľkodňové stretnutie s odborníkmi, žiaľ, na jeho prípravu a realizáciu sme nemali priestor a do konca roka to už ani neprichádza do úvahy,“ smutne skonštatoval Halada.

Netradičný Deň bielej palice

Ich tohtoročné plány zahŕňali aj dopravno-výchovnú akciu Deň bielej palice, ktorou v polovici októbra každoročne upozorňujú vodičov, že aj biela palica má v doprave svoje miesto a na chodca, ktorý ju pri svojom pohybe používa, netreba na priechode ani trúbiť, blikať svetlami či gestikulovať. „Tento rok sme priechody pre chodcov vymenili za mediálny a on-line priestor, dokonca aj role sme vymenili: My – nevidiaci sme sprevádzali vás – vidiacich. Verejnosť sme informovali o tom, aké vlastnosti dostane do vienka biela palica, čo všetko je za tým, že sa nevidiaci či slabozraký pohybuje a orientuje samostatne a ako nám môžu ľudia pomôcť,“ priblížil netradičné tohtoročné prevedenie známeho podujatia.

Ako vraví plánovali si tiež pripomenúť „tridsiatku ÚNSS“ na slávnostnej členskej schôdzi pri príležitosti Dňa nevidiacich (13. november), ktorej súčasťou malo byť aj odovzdávanie poďakovaní členom a partnerom. „Žiaľ, pre celoštátne obmedzenia sa nebudeme môcť poďakovať osobne, tvárou v tvár, hľadáme preto možnosti, ako pripravený scenár zmeniť a nenarušiť pri tom slávnostnosť tohto aktu,“ dodal Halada.